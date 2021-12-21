Рост ипотечных ставок не будет долгосрочным

Повышение ипотечных ставок не будет долгосрочным трендом, сказал на пресс-конференции зампредседателя правления Сбербанка, руководитель блока "Розничный бизнес" Кирилл Царёва.

Не исключено, что в ближайшей перспективе ставки станут двузначными, будут больше 10%, отметил он. Ключевой вопрос - в макроэкономике и стоимости денег на рынке. "Предпосылки к тому, чтобы ставки стали выше 10%, сегодня существуют", - отметил он.

С другой стороны, у этого рынка есть ограничения с точки зрения спроса и возможностей населения покупать жилье. Поэтому рынок будет искать баланс. Двузначные ставки, по мнению Царёва, не станут долгосрочным трендом. "Если мы прогнозируем, что инфляция будет замедляться, то мы увидим, наверное, сначала подорожание, затем стабилизацию и постепенное движение вниз. Мы уже не один цикл это проходили", - сказал представитель банка.