Русский биографический институт обнародовал список "Людей и событий 2021 года"

В списке лауреатов не только фамилии политиков, врачей, музыкантов, общественных деятелей, но и событий года в разных отраслях. Отмечены академик Анатолий Торкунов и директор Центрального музея ВОВ Александр Школьник, создание Ассоциации союзов писателей и книгоиздателей и начало серийного производства ракет "Циркон"...

Первый вопрос, который мы задали Святославу Рыбасу, председателю Совета директоров института: по каким критериям оценивались кандидаты в список?

Святослав Рыбас: Впервые мы назвали "людей года" в1993-м. Год был трудным, с танками в Москве. Тогда выдающуюся миротворческую роль сыграли митрополит Кирилл и член Конституционного суда Валерий Зорькин. В первую очередь именно они, и еще ряд российских граждан стали лауреатами премии. И сегодня критерии вполне очевидные - общественная значимость, оценка в СМИ.

Кто принимает решения по включению в список?

Святослав Рыбас: Экспертами можно называть российское информационное сообщество. Персонально назову Лео Бокерию, академика-кардиохирурга, председателя комиссии Общественной палаты РФ, Михаила Лермонтова, председателя Общественного совета при министерстве культуры, Алексея Федотова, Чрезвычайного и Полномочного Посла, Виктора Федорова, президента РГБ, Александра Щипкова, профессора МГУ, религиоведа и философа, Александра Агеева, гендиректора Института экономических стратегий РАН, Михаила Ненашева, председателя Общероссийского движения поддержки флота...

В этом году в списке не только люди, но и события.

Святослав Рыбас: Разумеется, события года, герои года, организации года - это явления не равноуровневые. Поэтому и говорить о них лучше по отдельности. Конечно, надо сказать и о Минобороны, МИДе, МИнздраве - именно в самой широкой оптике.

Есть ли в списках люди, о которых вам хотелось бы сказать отдельно?

Святослав Рыбас: Этого человека знают все. Его имя - гражданин Российской Федерации! Он патриотичен, талантлив, трудолюбив, в меру критичен, историчен, то есть ощущает поддержку тысячи лет нашей истории. Говорю об этом с уверенностью как писатель-историк. Еще Тютчев заметил, что Россию всегда спасала ее история.

Главные критерии при включении в список - общественный вес и оценка в СМИ

Люди и события года - 2021

Люди года

Владимир Путин, президент России.

Патриарх Кирилл

Митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл (Покровский)

Сергей Собянин, мэр Москвы

Никита Михалков, кинорежиссер.

Эдуард Бояков, худрук МХАТ имени А.М. Горького (2018 - 2021).

Павел Негоица, гендиректор ФГУП "Российская газета".

Наталия Нарочницкая, президент Фонда изучения исторической перспективы.

Анатолий Торкунов , академик РАН, ректор Московского государственного института международных отношений.

Александр Школьник, директор Центрального музея Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. (Музей Победы на Поклонной горе)

Наталья Никипелова, президент АО "ТВЭЛ".

Александр Михеев, гендиректор АО "Рособоронэкспорт".

Александр Леонов, гендиректор, генконструктор АО ВПК "НПО машиностроения"

Алексей Соболев, заместитель гендиректора, управляющий директор ПАО "Объединенная двигателестроительная корпорация" "ОДК - "Кузнецов".

Владимир Середохо, гендиректор ОАО Средне-Невский судостроительный завод.

Сергей Целуйко, гендиректор ООО "Судостроительный комплекс "Звезда".

Олег Демченко, первый вице-президент - Генеральный конструктор ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут".

Алексей Лихачёв, гендиректор Госкорпорации по атомной энергии "Росатом".

Алексей Вашкевич, генеральный директор Научно-Технического Центра "Газпром нефти".

Вячеслав Петушенко, председатель правления госкомпании "Российские автомобильные дороги".

Марс Гайнутдинов, президент правления АО "Ямалдорстрой".

События года

Госстроительство

Указ Президента В.В. Путина о Стратегии национальной безопасности.

Культура

Воссоздание общества "Знание".

Создание Ассоциации союзов писателей и книгоиздателей.

Проведение Восьмого Ставропольского форума Всемирного русского собора.

Создание президентской Комиссии по историческому воспитанию.

Развитие традиций русской театральной школы на сцене МХАТ имени Горького (2018 - 2021 гг.)

Образование

Победы российских школьников в международных олимпиадах (физака, математика, химия, биология, информатика).

Энергетика

Завершение строительства газопровода "Северный проток - 2". Создание плавучей АЭС "Ломоносов". Создание супертанкеров типа "Афрамакс". Завершение строительства подводного арктического газопровода на Ямале.

Авиастроение

Создание среднемагистрального лайнера МС-21 с новым двигателем ПД-14. Создание легкого истребителя СУ-75 Chechmate. Создание двигателя для истребителя 5-го поколения СУ-57.

Химическая промышленность

Запуск ПАН - завода в Татарстане.

Оборонный промышленный комплекс

Серийное производство гиперзвуковых ракет "Циркон".

Создание корабля противоминной обороны проекта 12700 "Анатолий Шмелев". Создание САУ "Коалиция-СВ".

Создание БМПТ "Терминатор-2".

Создание беспилотного летательного аппарата С-70 "Охотник".

Создание беспилотного летательного аппарата "Орион" с бортовой радиолокационной станцией.

Реализация проекта лицензионного производства АК-203 в Индии как значимого элемента особого стр атегического привилегированного партнёрства России и Индии.

Городской комплекс

Создание 10 станций Большой кольцевой линии метро в Москве.