Русский биографический институт обнародовал список "Людей и событий 2021 года"

Новости

В США зафиксирован самый медленный рост населения за всю историю 22:42
"Барыс" и "Сочи" одержали победы в очередной игровой день КХЛ 22:38
Билл Гейтс спрогнозировал, когда может закончиться пандемия 22:19
В ВОЗ рассказали, людей какого возраста чаще поражает “омикрон” 22:02
В Южной Осетии умерли двое попавших под лавину российских военных 21:58
Власти ФРГ запретили зрителям посещать футбольные матчи из-за "омикрона" 21:56
Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче дела о массовом ДТП в Москве в СК 21:40
Путин обсудил проект Основ госполитики по авиации 21:30
Девятилетняя Алиса Теплякова "завалила" экзамен на сессии в МГУ 21:27
Антитела к "омикрону" выявили у всех ревакцинированных "Спутником" 21:24
В Таганроге загорелись оптовые склады с пластиком и автопокрышками 21:19
Суд арестовал мужчину, обвиняемого в двойном убийстве на юге Москвы 21:12
В Совфеде разработают программу по модернизации детских лагерей 21:09
В Израиле зафиксировали первую смерть пациента с "омикрон"-штаммом 21:05
Более 1500 военнослужащих с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 21:02
Глава Renault анонсировал мировую премьеру в России в 2022 году 20:53
Опубликовано видео избиения фигуриста Дмитрия Соловьева 20:42
Зураб Церетели переизбран на должность президента Российской академии художеств 20:26
У чемпиона ОИ Соловьева после избиения диагностировали тяжелую травму головы 20:02
Турчак: Законопроект об ужесточении наказания для педофилов примут весной 19:54
ФНС намерена сделать свои услуги более удобными для клиентов 19:51
“Газпром” ждет среднюю цену на газ в 2022 году в размере свыше 280 долларов 19:28
В МГУ отец девочки-вундеркинда напал на завкафедрой 18:48
На границе Москвы и Люберец произошел крупный пожар 18:17
Захарова прокомментировала слова Зеленского о вступлении Украины в НАТО 18:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
21.12.2021 22:07
Рубрика: Общество

Русский биографический институт обнародовал список "Людей и событий 2021 года"

Российская газета - Столичный выпуск № 290(8641)
В списке лауреатов не только фамилии политиков, врачей, музыкантов, общественных деятелей, но и событий года в разных отраслях. Отмечены академик Анатолий Торкунов и директор Центрального музея ВОВ Александр Школьник, создание Ассоциации союзов писателей и книгоиздателей и начало серийного производства ракет "Циркон"...
Председатель Совета директоров биографического института Святослав Рыбас. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Председатель Совета директоров биографического института Святослав Рыбас. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Председатель Совета директоров биографического института Святослав Рыбас. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Первый вопрос, который мы задали Святославу Рыбасу, председателю Совета директоров института: по каким критериям оценивались кандидаты в список?

Святослав Рыбас: Впервые мы назвали "людей года" в1993-м. Год был трудным, с танками в Москве. Тогда выдающуюся миротворческую роль сыграли митрополит Кирилл и член Конституционного суда Валерий Зорькин. В первую очередь именно они, и еще ряд российских граждан стали лауреатами премии. И сегодня критерии вполне очевидные - общественная значимость, оценка в СМИ.

Кто принимает решения по включению в список?

Святослав Рыбас: Экспертами можно называть российское информационное сообщество. Персонально назову Лео Бокерию, академика-кардиохирурга, председателя комиссии Общественной палаты РФ, Михаила Лермонтова, председателя Общественного совета при министерстве культуры, Алексея Федотова, Чрезвычайного и Полномочного Посла, Виктора Федорова, президента РГБ, Александра Щипкова, профессора МГУ, религиоведа и философа, Александра Агеева, гендиректора Института экономических стратегий РАН, Михаила Ненашева, председателя Общероссийского движения поддержки флота...

Фото: Игорь Уткин/ТАСС
Александр Мальцев. Душа нашего хоккея

В этом году в списке не только люди, но и события.

Святослав Рыбас: Разумеется, события года, герои года, организации года - это явления не равноуровневые. Поэтому и говорить о них лучше по отдельности. Конечно, надо сказать и о Минобороны, МИДе, МИнздраве - именно в самой широкой оптике.

Есть ли в списках люди, о которых вам хотелось бы сказать отдельно?

Святослав Рыбас: Этого человека знают все. Его имя - гражданин Российской Федерации! Он патриотичен, талантлив, трудолюбив, в меру критичен, историчен, то есть ощущает поддержку тысячи лет нашей истории. Говорю об этом с уверенностью как писатель-историк. Еще Тютчев заметил, что Россию всегда спасала ее история.

Главные критерии при включении в список - общественный вес и оценка в СМИ
Люди и события года - 2021

Люди года

Владимир Путин, президент России.

Патриарх Кирилл

Митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл (Покровский)

Сергей Собянин, мэр Москвы

Никита Михалков, кинорежиссер.

Эдуард Бояков, худрук МХАТ имени А.М. Горького (2018 - 2021).

Павел Негоица, гендиректор ФГУП "Российская газета".

Наталия Нарочницкая, президент Фонда изучения исторической перспективы.

Анатолий Торкунов , академик РАН, ректор Московского государственного института международных отношений.

Александр Школьник, директор Центрального музея Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. (Музей Победы на Поклонной горе)

Наталья Никипелова, президент АО "ТВЭЛ".

Александр Михеев, гендиректор АО "Рособоронэкспорт".

Александр Леонов, гендиректор, генконструктор АО ВПК "НПО машиностроения"

Алексей Соболев, заместитель гендиректора, управляющий директор ПАО "Объединенная двигателестроительная корпорация" "ОДК - "Кузнецов".

Владимир Середохо, гендиректор ОАО Средне-Невский судостроительный завод.

Сергей Целуйко, гендиректор ООО "Судостроительный комплекс "Звезда".

Олег Демченко, первый вице-президент - Генеральный конструктор ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут".

Алексей Лихачёв, гендиректор Госкорпорации по атомной энергии "Росатом".

Алексей Вашкевич, генеральный директор Научно-Технического Центра "Газпром нефти".

Вячеслав Петушенко, председатель правления госкомпании "Российские автомобильные дороги".

Марс Гайнутдинов, президент правления АО "Ямалдорстрой".

События года

Госстроительство

Указ Президента В.В. Путина о Стратегии национальной безопасности.

Культура

Воссоздание общества "Знание".

Создание Ассоциации союзов писателей и книгоиздателей.

Проведение Восьмого Ставропольского форума Всемирного русского собора.

Создание президентской Комиссии по историческому воспитанию.

Развитие традиций русской театральной школы на сцене МХАТ имени Горького (2018 - 2021 гг.)

Образование

Победы российских школьников в международных олимпиадах (физака, математика, химия, биология, информатика).

Энергетика

Завершение строительства газопровода "Северный проток - 2". Создание плавучей АЭС "Ломоносов". Создание супертанкеров типа "Афрамакс". Завершение строительства подводного арктического газопровода на Ямале.

Авиастроение

Создание среднемагистрального лайнера МС-21 с новым двигателем ПД-14. Создание легкого истребителя СУ-75 Chechmate. Создание двигателя для истребителя 5-го поколения СУ-57.

Химическая промышленность

Запуск ПАН - завода в Татарстане.

Оборонный промышленный комплекс

Серийное производство гиперзвуковых ракет "Циркон".

Создание корабля противоминной обороны проекта 12700 "Анатолий Шмелев". Создание САУ "Коалиция-СВ".

Создание БМПТ "Терминатор-2".

Создание беспилотного летательного аппарата С-70 "Охотник".

Создание беспилотного летательного аппарата "Орион" с бортовой радиолокационной станцией.

Реализация проекта лицензионного производства АК-203 в Индии как значимого элемента особого стр атегического привилегированного партнёрства России и Индии.

Городской комплекс

Создание 10 станций Большой кольцевой линии метро в Москве.

Общество История

Главное сегодня

Путин и Шольц обсудили гарантии безопасности и внутриукраинский конфликт
Госдума вводит пожизненный срок для педофилов-рецидивистов
Цена газа в Европе впервые в истории достигла 2100 долларов
Шойгу: Сотрудники американских ЧВК готовят на востоке Украины провокацию с химоружием
Двое подозреваемых в избиении олимпийского чемпиона доставлены в полицию
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год