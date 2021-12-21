Счетная палата разработала курс русского языка для чиновников

Счетная палата разработала обучающие видео и презентации с рекомендациями для чиновников по использованию русского языка. Ролики размещены на YouTube-канале ведомства.

Курс разработан на основе отчетов Счетной палаты и состоит из трех блоков: "Основы структурирования информации", "Лексико-стилистическое наполнение текста" и "Визуальный контент".

Всего курс содержит 24 видеоролика, общая длительность обучения составляет четыре часа.

Директор департамента внешних коммуникаций Счетной палаты Павел Демидов отметил, что в 2021 году ведомство добавило в ежегодное исследование "Открытость государства в России" такой показатель, как "понятность языка".

"Мы видим значительный запрос со стороны общества на то, чтобы органы власти были еще более понятны, говорили с людьми на одном языке. Поэтому мы изначально создавали наш курс не только для себя, но и для всех госслужащих, чтобы у каждого ведомства расширилась возможность предоставлять информацию о себе на понятном для всех языке", - пояснил чиновник, которого цитирует пресс-служба Счетной палаты.