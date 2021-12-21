Семь регионов остаются на особом контроле по обеспечению медкислородом

За состоянием пациентов в отделении реанимации наблюдение идет круглые сутки. Фото: ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова

Минпромторг России держит семь регионов на особом контроле по вопросу снабжения больниц медицинским кислородом. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров.

"Если в октябре на особом контроле у нас было порядка 50 субъектов, то по состоянию на вчерашний день это число снизилось до семи", - отметил он на правительственном часе в Госдуме. И добавил, что ситуация с обеспечением больниц медицинским кислородом стабилизируется.

Мантуров напомнил, что потребность в таком кислороде выросла уже более чем в 15 раз.

Также, по данным главы Минпромторга, Россия произвела уже более 300 миллионов комплектов вакцин от COVID-19.