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21.12.2021 12:47
Рубрика: Экономика

Семь регионов остаются на особом контроле по обеспечению медкислородом

Текст: Георгий Панин
За состоянием пациентов в отделении реанимации наблюдение идет круглые сутки. Фото: ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова За состоянием пациентов в отделении реанимации наблюдение идет круглые сутки. Фото: ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
За состоянием пациентов в отделении реанимации наблюдение идет круглые сутки. Фото: ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова

Минпромторг России держит семь регионов на особом контроле по вопросу снабжения больниц медицинским кислородом. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров.

Фото: РИА Новости
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"Если в октябре на особом контроле у нас было порядка 50 субъектов, то по состоянию на вчерашний день это число снизилось до семи", - отметил он на правительственном часе в Госдуме. И добавил, что ситуация с обеспечением больниц медицинским кислородом стабилизируется.

Мантуров напомнил, что потребность в таком кислороде выросла уже более чем в 15 раз.

Также, по данным главы Минпромторга, Россия произвела уже более 300 миллионов комплектов вакцин от COVID-19.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минпромторг Пандемия коронавируса COVID-19

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