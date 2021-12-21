Шадаев заявил о готовности указа об электронных паспортах

Проект указа о цифровых паспортах может быть внесен на рассмотрение в администрацию президента уже на этой неделе, так как все разногласия по этому документу были сняты. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Сняли все разногласия. Все урегулировали", - отметили в ведомстве, передает РИА Новости.

По его словам, такие паспорта планируется выдавать в нескольких регионах РФ уже до конца 2022 года. Также отмечается, что к нему будет привязано мобильное приложение с QR-кодом, который сможет заменить сам паспорт в некоторых случаях.