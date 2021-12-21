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21.12.2021 22:54
Рубрика: В мире

Шейх Дубая выплатит бывшей жене более полумиллиарда долларов за развод

Текст: Максим Макарычев

Британский суд постановил, что правитель Дубая шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум, который также является премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов, близкого союзника Великобритании в Персидском заливе, должен выплатить своей бывшей жене принцессе Хайе и их двоим детям отступные за развод. Выплата может достигнуть более полумиллиарда долларов - это самая высокая сумма подобных издержек, когда-либо присужденная британским судом.

Фото: GIUSEPPE CACACE / AFP
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В письменном решении судья Мур сказал, что "однозначно" "основная угроза" для Хайи и детей исходила от шейха. Хайя сбежала в Лондон в апреле 2019 года с двумя детьми, уточняет Guardian. С тех пор в ходе серии слушаний, посвященных вопросам опеки, доступа и финансовой поддержки, которые на данный момент обошлись юридическим лицам более чем в 70 миллионов фунтов стерлингов (около 93 миллионов долларов), судьи высокого суда вынесли вердикт, что шейх Мохаммед подверг Хайю кампании "запугивания".

Ссылаясь на предыдущие постановления, Мур приказал, чтобы шейх выплатил Хайе более 250 миллионов фунтов стерлингов (около 330 миллионов долларов) за расторжение брака и предоставил банковскую гарантию в размере 290 миллионов фунтов стерлингов (более 382 миллионов долларов) на ежегодные платежи. Судья Верховного суда также постановил, что расходы на обеспечение безопасности жизни Хайи должны быть оплачены авансом, а не ежегодно.

Хайя, которой шейх Мохаммед в Дубае выделял 83 миллиона фунтов стерлингов (около 110 миллионов долларов) в год на ее домашние расходы, плюс ежегодное пособие в размере 9 миллионов фунтов стерлингов (около 12 миллионов долларов) в год и специальные подарки, не просила никаких денег для себя в процессе, кроме компенсации за предметы, включая украшения и одежду. что которые, по ее словам, она потеряла в результате развала брака.

Шейх также должен выплатить своей бывшей жене 41,5 миллиона фунтов стерлингов (около 55 миллионов долларов) авансом на движимое имущество, денежные средства на образование, компенсировать ее долги во время пребывания в Лондоне, а также 5,6 миллиона фунтов стерлингов (7,4 миллиона долларов) в год на каждого ребенка на содержание до тех пор, пока они не получат высшее образование.

Мур сказал, что выплаты могут быть пересмотрены, если ситуация с безопасностью детей изменится, когда они станут взрослыми, в результате примирения с их отцом. Представитель шейха Мохаммеда сказал, что он всегда заботился о том, чтобы его дети были обеспечены. "Он просит, чтобы средства массовой информации уважали частную жизнь его детей и не вторгались в их жизнь в Великобритании", - сообщил представитель шейха.

В мире Ближний Восток ОАЭ

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