Шойгу: Сотрудники американских ЧВК готовят на востоке Украины провокацию с химоружием

Во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ с участием президента России Владимира Путина глава военного ведомства Сергей Шойгу сообщил о нахождении на Украине представителей частных военных компаний США.

"Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области, - рассказал министр обороны. - Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям".

По данным наших военных, американцы готовят на востоке Украины провокацию с использованием оружия массового уничтожения. Шойгу сказал, что с этой целью в города Авдеевка и Красный Лиман были доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами.