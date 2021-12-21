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21.12.2021 14:54
Рубрика: Власть

Шойгу: Сотрудники американских ЧВК готовят на востоке Украины провокацию с химоружием

Текст: Юрий Гаврилов
Во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ с участием президента России Владимира Путина глава военного ведомства Сергей Шойгу сообщил о нахождении на Украине представителей частных военных компаний США.
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

"Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области, - рассказал министр обороны. - Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям".

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По данным наших военных, американцы готовят на востоке Украины провокацию с использованием оружия массового уничтожения. Шойгу сказал, что с этой целью в города Авдеевка и Красный Лиман были доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Минобороны Обстановка на востоке Украины

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