Шойгу: США наращивают передовое военное присутствие у российских границ

Соединенные Штаты наращивают военное присутствие у границ РФ, сейчас в ряде стран Восточной Европы уже размещены подразделения США численностью около восьми тысяч человек. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе итоговой коллегии с участием президента Владимира Путина.

По его словам, обострение военно-политической обстановки в мире не заканчивается. В частности, возрастает напряженность на западных и восточных границах России.

"США наращивают передовое военное присутствие у российских границ", - подчеркнул министр. Шойгу уточнил, что в странах Восточной Европы на ротационной основе размещаются подразделения армии США численностью около восьми тысяч военнослужащих.