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21.12.2021 18:28
Рубрика: Власть

СМИ: США и Британия тайно направили команду киберэкспертов на Украину

Текст: Диана Ковалева
Вашингтон и Лондон в тайне направили на Украину команду киберэкспертов, которые должны помочь ей защититься от якобы возможных кибератак со стороны России. Об этом сообщает газета New York Times.

"Соединенные Штаты и Великобритания без лишнего шума направили на Украину киберэкспертов, надеясь подготовить страну к тому, что, по их мнению, может стать следующим шагом со стороны президента России Владимира Путина... кибератаки, направленные на выведение из строя электросетей, банковской системы и других важных компонентов экономики и правительства Украины", - пишет газета.

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Издание также отмечает со ссылкой на администрацию США, что Вашингтон давно поддерживает "усилия Украины, направленные на укрепление киберзащиты и повышение киберустойчивости".

Напомним, в последнее время политики и СМИ Запада и Украины все громче заявляют о якобы готовящемся вторжении России на украинскую территорию. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. По мнению российской стороны, все эти заявления о якобы грядущей агрессии используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ РФ.

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