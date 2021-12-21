СМИ: США и Британия тайно направили команду киберэкспертов на Украину

"Соединенные Штаты и Великобритания без лишнего шума направили на Украину киберэкспертов, надеясь подготовить страну к тому, что, по их мнению, может стать следующим шагом со стороны президента России Владимира Путина... кибератаки, направленные на выведение из строя электросетей, банковской системы и других важных компонентов экономики и правительства Украины", - пишет газета.

Издание также отмечает со ссылкой на администрацию США, что Вашингтон давно поддерживает "усилия Украины, направленные на укрепление киберзащиты и повышение киберустойчивости".

Напомним, в последнее время политики и СМИ Запада и Украины все громче заявляют о якобы готовящемся вторжении России на украинскую территорию. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. По мнению российской стороны, все эти заявления о якобы грядущей агрессии используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ РФ.