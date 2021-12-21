Спецпредставитель РФ: Террористы активизировались по всей Сирии

Террористы, в частности - террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ), активизировались практически по всей Сирии, не только на севере страны. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Сегодня в Нур-Султане начались переговоры "астанинского" формата по урегулированию в Сирии. Они продлятся два дня. В консультациях принимают участие делегации Ирана, России и Турции (стран-гарантов), а также правительства Сирии, сирийской вооруженной оппозиции и ООН.

"Не может не беспокоить, что в последнее время активизировались террористические группировки - не только на севере Сирии, но практически по всей территории страны", - заявил Лаврентьев журналистам.

По его словам, он планирует подробно обсудить варианты противодействия террористам и объединение усилий всех заинтересованных сторон.