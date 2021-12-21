Стало известно, каким будет следующий iPhone. Главное

Смартфон от Apple, который выйдет осенью 2022 года, получит основную камеру с разрешением 48 Мп, в то время как актуальные модели оснащены камерами на 12 Мп.

О новшестве пишет MacRumors со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо. По его словам, 48 Мп камера доступна только в iPhone 14 Pro и Pro Max, позволяя записывать видео в формате 8K (против актуальных 4K).

Видео 8K подойдут для просмотра на виртуальной гарнитуре Apple, выход которой ожидается в следующем году, отметил аналитик. Кроме того, разрешение 48 Мп может быть снижено за счет объединения соседних пикселей для повышения качества съемки в условиях недостаточного освещения.

Мин-Чи Куо также спрогнозировал, что iPhone 2023 года получат перископический зум, позволяющий при малых размерах модуля добиваться большего приближения.