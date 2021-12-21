Стартовал проект "Министерство школьной моды" Российского движения школьников (РДШ). Это конкурс школьных дизайнеров - для подростков, которым не безразлично, в чем ходить.

В конкурсе четыре номинации. "Сам себе стилист" и "Конструктор школьной формы РДШ" - для юных стилистов, а "Апсайклинг" (по-русски говоря, повторное использование вещей в новой функциональности) и "Платье мечты для ковровой дорожки" - для будущих дизайнеров.

- Наш проект для тех, кто когда-то варил джинсы, а сейчас режет футболки и штампует на них оригинальные принты, - пошутила исполнительный директор РДШ Ирина Плещева, представляя номинации конкурса. Приз победителям - участие в Неделе моды в Москве: самые удачные модели, воплощенные профессионалами, продемонстрируют звезды эстрады.

Но, прежде чем начнется модный баттл, всех участников ждет увлекательный образовательный курс из 56 уроков, автор которого - стилист Лина Дембикова. Она считает, что эти знания помогут школьникам не только красиво и уместно одеваться, но и снимут напряжение между детьми и родителями, которые не всегда способны по достоинству оценить особенности молодежной моды. К слову, стилем и дизайном интересуются не только подростки. РДШ провели эксперимент: на прошедший недавно форум классных руководителей пригласили мастеров модного макияжа. Именно к ним выстроилась самая длинная очередь из учителей.

Вокруг конкурса уже настоящий ажиотаж. Как рассказала Плещева, подано больше 1500 заявок из 79 регионов России. А Лина Дембикова придумала два варианта костюма-мерч в розовых тонах - специально для Российского движения школьников.

"Идея проекта рождалась в нескольких направлениях одновременно. Есть дети, которые сами хотят придумывать, что надевать, как выглядеть и задавать стиль, а есть те, кто хочет понимать, как им хорошо одеваться - недорого, но стильно, - отметила Ирина Плещева. - Мы понимаем, что проблема всевозможных комплексов зависит, в первую очередь, от того, как ты себя ощущаешь в коллективе. Чаще всего, конечно, пытаешься доказать свое лидерство умом, но было бы неплохо при этом и хорошо выглядеть".

"Наконец-то будет что-то, что позволит нашим мальчикам, девочкам не просто выглядеть красиво и стильно, но при этом соблюдать нормы школьной формы. Я лично считаю, что школьная форма нужна, - прокомментировал историк моды Анатоль Вовк. - Школьники в Российской империи всегда носили форму. К примеру, еще при Екатерине II смолянки (учащиеся знаменитого Смольного института для девочек) носили форму в зависимости от класса - разных цветов. Она могла быть коричневой и даже белой... В нашей стране школьная форма всегда была в ранге государственного атрибута. Это статус школьника".

Имена 53 победителей конкурса будут опубликованы 9 февраля.