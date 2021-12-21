Стартовал проект "Министерство школьной моды" Российского движения школьников

Новости

Глава ВОЗ заявил об усугубляющейся в мире проблеме нехватки медработников 01:16
Пушков оценил заявление США о готовности к контактам через Совет Россия-НАТО 00:44
Взносы в садовых товариществах будут рассчитываться по понятным формулам 00:38
Захвативший в Париже двух заложников мужчина отпустил одну женщину 00:32
В России появился ГОСТ о массовых захоронениях 00:16
Трамп рассказал о сделанной ему бустерной прививке 20.12.2021
ВОЗ надеется на окончание пандемии в 2022 году 20.12.2021
СКА обыграл "Спартак" в матче чемпионата КХЛ 20.12.2021
Цены на газ в Европе закрепились выше 1700 долларов по итогам дня 20.12.2021
Путин наградил Розенбаума и Неелову 20.12.2021
В ВОЗ заявили об изменении ситуации с COVID-19 в России в лучшую сторону 20.12.2021
Саратовский суд оштрафовал экс-полицейского за майнинг в здании МВД 20.12.2021
Перекрестные полеты России и США к МКС начнутся осенью 2022 года 20.12.2021
Лжеэлектрики обманули свыше 200 пенсионеров в четырех регионах 20.12.2021
За сутки 20 военных вылечили от коронавируса 20.12.2021
Минздрав внес вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок 20.12.2021
Банки нарастили темпы роста потребкредитования россиян 20.12.2021
Игры стран СНГ в 2023 году пройдут в Беларуси 20.12.2021
В Шереметьево экстренно сел самолет из Франции 20.12.2021
ВОЗ заявила о готовности инспектировать производство "Спутника V" в феврале 20.12.2021
Глава ВОЗ назвал число умерших от коронавируса в 2021 году 20.12.2021
Киселев напомнил Западу об уроках карибского кризиса 20.12.2021
Ректора самарского вуза задержали по подозрению в мошенничестве 20.12.2021
Академик Аскар Акаев награжден престижной научной премией 20.12.2021
Глава ВОЗ: "Омикрон" распространяется гораздо быстрее других штаммов 20.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
21.12.2021 00:50
Рубрика: Общество

Стартовал проект "Министерство школьной моды" Российского движения школьников

Текст: Елена Решетникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8640)
Стартовал проект "Министерство школьной моды" Российского движения школьников (РДШ). Это конкурс школьных дизайнеров - для подростков, которым не безразлично, в чем ходить.
Юные дизайнеры и стилисты - победители конкурса - смогут поучаствовать в Московской неделе моды. Фото: Олеся Курпяева Юные дизайнеры и стилисты - победители конкурса - смогут поучаствовать в Московской неделе моды. Фото: Олеся Курпяева
Юные дизайнеры и стилисты - победители конкурса - смогут поучаствовать в Московской неделе моды. Фото: Олеся Курпяева

В конкурсе четыре номинации. "Сам себе стилист" и "Конструктор школьной формы РДШ" - для юных стилистов, а "Апсайклинг" (по-русски говоря, повторное использование вещей в новой функциональности) и "Платье мечты для ковровой дорожки" - для будущих дизайнеров.

Фото: Министерство Просвещения РФ
Названы лучшие школьные столовые и повара в России

- Наш проект для тех, кто когда-то варил джинсы, а сейчас режет футболки и штампует на них оригинальные принты, - пошутила исполнительный директор РДШ Ирина Плещева, представляя номинации конкурса. Приз победителям - участие в Неделе моды в Москве: самые удачные модели, воплощенные профессионалами, продемонстрируют звезды эстрады.

Но, прежде чем начнется модный баттл, всех участников ждет увлекательный образовательный курс из 56 уроков, автор которого - стилист Лина Дембикова. Она считает, что эти знания помогут школьникам не только красиво и уместно одеваться, но и снимут напряжение между детьми и родителями, которые не всегда способны по достоинству оценить особенности молодежной моды. К слову, стилем и дизайном интересуются не только подростки. РДШ провели эксперимент: на прошедший недавно форум классных руководителей пригласили мастеров модного макияжа. Именно к ним выстроилась самая длинная очередь из учителей.

Вокруг конкурса уже настоящий ажиотаж. Как рассказала Плещева, подано больше 1500 заявок из 79 регионов России. А Лина Дембикова придумала два варианта костюма-мерч в розовых тонах - специально для Российского движения школьников.

"Идея проекта рождалась в нескольких направлениях одновременно. Есть дети, которые сами хотят придумывать, что надевать, как выглядеть и задавать стиль, а есть те, кто хочет понимать, как им хорошо одеваться - недорого, но стильно, - отметила Ирина Плещева. - Мы понимаем, что проблема всевозможных комплексов зависит, в первую очередь, от того, как ты себя ощущаешь в коллективе. Чаще всего, конечно, пытаешься доказать свое лидерство умом, но было бы неплохо при этом и хорошо выглядеть".

"Наконец-то будет что-то, что позволит нашим мальчикам, девочкам не просто выглядеть красиво и стильно, но при этом соблюдать нормы школьной формы. Я лично считаю, что школьная форма нужна, - прокомментировал историк моды Анатоль Вовк. - Школьники в Российской империи всегда носили форму. К примеру, еще при Екатерине II смолянки (учащиеся знаменитого Смольного института для девочек) носили форму в зависимости от класса - разных цветов. Она могла быть коричневой и даже белой... В нашей стране школьная форма всегда была в ранге государственного атрибута. Это статус школьника".

Имена 53 победителей конкурса будут опубликованы 9 февраля.

Общество Образование

Главное сегодня

Минздрав внес вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок
Песков назвал преждевременной оценку реакции США и НАТО на предложения по безопасности
Россия высылает двух германских дипломатов в ответ на аналогичный шаг ФРГ
Госдума определила дату рассмотрения проекта об отмене обязательного техосмотра
Глава ВОЗ: "Омикрон" распространяется гораздо быстрее других штаммов
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год