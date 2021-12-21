Столтенберг: Альянс предлагает провести заседание Совета Россия-НАТО в 2022 году

НАТО предлагает Москве провести заседание Совета Россия - НАТО, чтобы обсудить ситуацию на Украине, в начале 2022 года. Об этом заявил генсекретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Мы готовы к диалогу с Россией. Я намерен собрать заседание Совета Россия - НАТО в начале следующего года, чтобы сесть и обсудить эти серьезные вопросы (по ситуации вокруг Украины. - прим. ред.)", - сказал Столтенберг на брифинге в Брюсселе.

Он также отметил, что решение Украины о присоединении к НАТО не является предметом для компромисса и переговоров с Россией. По его словам, альянс при диалоге с Москвой будет консультироваться со своими партнерами, в том числе - с Украиной.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в 2022 году его страна хочет получить четкую по времени перспективу членства в НАТО.