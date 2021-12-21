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Текст:   Марина Трубилина 
01:40 21.12.2021

Субсидии на квартплату смогут получать даже должники

Субсидии на жилищно-коммунальные услуги смогут с Нового года получать многие должники. Отказывать будут только закоренелым неплательщикам.
Фото: Антон Вергун/ТАСС Фото: Антон Вергун/ТАСС
Фото: Антон Вергун/ТАСС

Субсидии положены жителям, у которых оплата ЖКУ превышает определенную долю семейного бюджета. Общероссийская планка - 22%, то есть субсидию могут получать семьи, у которых платежи за ЖКУ "съедают" больше 22% доходов. Но многие регионы установили более низкие пороги.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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Сейчас оформить эту выплату житель может, если у него нет задолженности по оплате ЖКУ или если он хотя бы заключил соглашение о погашении долгов. Нередко люди оказываются в противоречивой ситуации: из-за снижения доходов они не в состоянии вносить квартплату, появляется долг. Но оформить субсидию невозможно, так как для этого долгов быть не должно. В результате сумма неплатежей растет, а механизм субсидий не помогает.

В будущем предполагается ввести более мягкие условия: отказать в предоставлении субсидии смогут только закоренелым должникам - если дело о взыскании долга уже было рассмотрено в суде и задолженность подтверждается вступившим в силу судебным актом. Причем эти долги должны были быть за период не более трех последних лет.

Кроме того, желающим оформить субсидию не нужно будет предоставлять справки об отсутствии задолженности. Органы власти станут самостоятельно запрашивать эти сведения через систему межведомственного взаимодействия.

Некоторые льготники получают не субсидии, а компенсации на оплату ЖКУ - аналогичные нововведения будут действовать и для них.

Поправки об упрощении оформления субсидий были приняты еще в 2018 году, однако введение нового порядка уже несколько раз откладывалось. Основная сложность - необходимость наладить взаимодействие сразу нескольких информационных систем - соцзащиты, поставщиков коммунальных услуг и Государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ), отмечала директор НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая.

Новый порядок оформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг будет введен с 1 января 2022 года, заверили в пресс-службе Минстроя. Предполагается, что органы соцзащиты при поступлении заявления гражданина на субсидию будут направлять запросы через ГИС ЖКХ поставщикам жилищно-коммунальных услуг. Поставщики обязаны будут в течение пяти рабочих дней представить сведения об отсутствии у гражданина непогашенной задолженности за последние 3 года, подтвержденной судом. Если ответ не будет представлен в установленный срок, информация об этом автоматически будет направлена в органы госжилнадзора.

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