Суд арестовал мужчину, обвиняемого в двойном убийстве на юге Москвы

Прокуратура Москвы сообщила о том, что суд в столице принял решение об аресте 52-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве двух женщин. Гражданин заключен под стражу до 19 февраля будущего года.

Ранее в пресс-службе Главного управления МВД России сообщили, что в квартире на Каширском шоссе обнаружены тела двух человек. По информации СК, убитые - две женщины 1972 и 1936 года рождения. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

По сообщениям СМИ, обвиняемый в убийстве - муж младшей из убитых женщин. Вторая убитая - ее мать и его теща. Мужчина и женщина разводились, конфликт разгорелся на почве раздела имущества.