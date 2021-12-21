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21.12.2021 14:26
Рубрика: Общество

Татьяна Москалькова призвала усилить ответственность за воспрепятствование деятельности журналиста

Текст: Елена Яковлева
Для того, чтобы усилить защиту прав журналистов, необходимо изменить законодательство, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

"Защита прав журналиста имеет огромное значение. Увеличивается количество обращений ко мне, связанных с притеснениями журналистов. И за рубежом, и в нашей стране", - сказала российский омбудсмен на конференции "Три десятилетия российского медийного законодательства: итоги и перспективы".

Фото: <a href="https://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/tatjana_moskalkova:_laureaty_medali_laquospeshite_delat_dobroraquo_mdash_voskhititelnyj_primer_bolshogo_muzhestva_sily_dukha_neissjakaemoj_very_i_optimizma" rel="nofollow" target="_blank">Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ</a>
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Уголовные дела, возбуждаемые по факту причинения вреда журналистам, "далеко не всегда завершаются успешным поиском лица, виновного в совершении этого преступления", отметила Москалькова.

По ее словам, "это очень печальный факт", требующий внесения изменений в законодательство. Эти изменения должны усиливать ответственность за воспрепятствование деятельности журналиста, а также за давление на журналиста с целью заставить его высказать, или наоборот, не высказывать ту или иную позицию.

Москалькова обратила внимание на то, что действующая редакция статьи 144 Уголовного кодекса РФ предусматривает санкции только "за одну форму воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста, а именно за принуждение к распространению либо отказу от распространения информации".

Однако при этом остается незащищенной вся профессиональная цепочка действий журналиста, начиная от сбора информации.

Фото: Пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ
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"На практике нападения на журналистов происходят во время самого начального этапа подготовки информационных материалов, когда журналистам мешают попасть на место события, производить видеозапись", - подчеркнула она и предложила распространить действие статьи УК и на эти процессы. В расширении, по ее мнению, также нуждается статья 13.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях о воспрепятствовании распространению продукции СМИ.

Общество СМИ и соцсети Президент Уполномоченный по правам человека

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