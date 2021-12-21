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Рубрика: В мире

Тимошенко призвала Порошенко не сдаваться и не бежать из страны

Текст: Диана Ковалева
Лидер партии "Батькивщина" и бывший премьер Украины Юлия Тимошенко посоветовала экс-президенту страны Петру Порошенко, которого подозревают в госизмене, не бежать из страны. Об этом сообщает телеканал "Украина 24".
Фото: Стрингер / РИА Новости Фото: Стрингер / РИА Новости
Фото: Стрингер / РИА Новости

"Первый совет. Если он верит в свою правоту и если в душе, сердце у него все спокойно по поводу всех этих событий, категорически ему нельзя выезжать из страны… [надо] проходить все правосудные, неправосудные суды и доказывать, что ты не нарушал закон и что твоя позиция честная", - сказала Тимошенко.

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
Порошенко покинул Украину после попытки вручить ему повестку на допрос

Она также рекомендовала ему обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), если он так уверен в своей правоте.

Напомним, на Украине Порошенко в госизмене подозревают по делу о поставках угля из Донбасса.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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