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Рубрика: В мире

Трамп подал в суд на генпрокурора Нью-Йорка

Текст: Максим Макарычев
Фото: AFP/MANDEL NGAN Фото: AFP/MANDEL NGAN
Фото: AFP/MANDEL NGAN

Бывший президент США Дональд Трамп подал иск в суд на генпрокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс, которая недавно объявила о намерении выдвинуться на пост губернатора. Бывший американский лидер, пытаясь остановить расследование своих деловых отношений, обвинил ее в политической предвзятости.

Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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По данным The New York Times, иск подан в федеральный суд в Сиракузах (штат Нью-Йорк). Трамп утверждает, что Джеймс, будучи демократом, "руководствуется исключительно политической враждебностью и желанием преследовать, запугивать и принимать ответные меры против законопослушного гражданина, которого она считает своим политическим оппонентом". Юристы Trump Organization утверждают, что генеральный прокурор штата нарушила их права в соответствии с конституцией США, проводя политически мотивированное расследование. Истцы указали на публичные политические заявления Джеймс, сделанные до того, как она была избрана генеральным прокурором.

Джеймс заявила в понедельник, что ее расследование деловых отношений Дональда Трампа будет продолжаться "без помех", "потому что никто не стоит выше закона, даже если кто-то имеет имя Трамп". Джеймс расследует, не манипулировала ли Trump Organization оценками своей недвижимости. Когда Трамп баллотировался в президенты США в 2016 году, Guardian сообщила о разной оценке стоимости его гольф-клуба в пригороде Нью-Йорка: цена вдруг резко упала с 50 миллионов долларов до 1,4 миллиона долларов, когда пришло время платить налоги. The Washington Post и другие СМИ сообщили о подобных предполагаемых действиях в отношении других объектов недвижимости Трампа.

В ходе расследования, которое могло привести только к обвинениям по гражданским делам, Джеймс неожиданно заявила, что под присягой попытается допросить Дональда Трампа на предмет совершения уголовных деяний.

Деловые и налоговые отношения Трампа также являются предметом уголовного расследования, проводимого окружным прокурором Манхэттена Сайрусом Вэнсом, которое продолжается уже более трех лет. Джеймс присоединилась к этому расследованию в мае. В случае с "делом Манхэттен" особое внимание прокуратурой уделяется тому, не завышала ли Trump Organization стоимость некоторых объектов недвижимости для получения ссуд и налоговых льгот.

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