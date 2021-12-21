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21.12.2021 17:25
Рубрика: Культура

Три телесериала предновогодней недели, которые нельзя пропустить

Текст: Сусанна Альперина
Постепенно рассказываем, что приготовили телеканалы к новогодним праздникам. О новинках самой волшебной ночи года - чуть позднее. А сейчас - три сериала предновогодней недели, которые рекомендуем не пропустить зрителям. Тем более, что два из них - экранизации книг-бестселлеров.
Фото: Первый канал Фото: Первый канал
Фото: Первый канал

Вокруг света

Премьера мини-сериала - экранизации романа Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней" - на Первом канале 1 января в 23:40, 2 января в 00:00. Напомним, что время и место действия - Лондон, 1872 год.

Фото: START
Российские кинокритики назвали лучшие сериалы года

После того, как Филеас Фогг (Дэвид Теннант) получает открытку от потерянной возлюбленной, он читает статью о прогрессе в сфере путешествий и решается на практически невыполнимую авантюру - объехать земной шар всего за 80 дней! Человеку, который провел последние двадцать лет в комфортном кожаном кресле Реформ-клуба, потребуется несгибаемая воля и, разумеется, помощь сообразительного француза Жана Паспарту (Ибраим Кома). К ним присоединяется журналистка газеты Daily Telegraph Эбигейл Фикс (Леони Бенеш)...

Первый канал, 1 января, 23.40

"Сваты" возвращаются

Фото: Телеканал "Россия"

Седьмой сезон народной комедии - сериала "Сваты" - на канале "Россия 1". Cупруги Будько (Федор Добронравов и Татьяна Кравченко) и Ковалевы-Берковичи (Людмила Артемьева и Александр Феклистов) снова в водовороте семейных страстей. Любимая внучка Женя (Анна Кошмал) выросла и собралась замуж, а бабушки и дедушки помогут ей сделать правильный выбор. Сваты в своем репертуаре: отдых в Беларуси выльется в громкий международный скандал, безобидная поездка в Грузию обернется чередой невероятных событий, и даже путешествие в XIX век - семейными неурядицами. В сериале появятся новые персонажи в исполнении Виктора Добронравова, Вахтанга Кикабидзе, Михаила Трухина, Джемала Тетруашвили и Ольги Медынич.

"Россия 1", 27 декабря, 21:20

Мост из прошлого

Фото: НТВ

Экранизация романа Александра Терехова "Каменный мост" - сериал "Волк" - премьера канала НТВ. Этот исторический детектив получил спецприз премии "Ника" "За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа". По сюжету разведчик Александр Волк возвращается домой после нескольких лет заключения в тюрьме одной из арабских стран и узнает, что своим спасением обязан генерал-майору КГБ в отставке Гольцману, отцу его трагически погибшего друга.

Фото: Start
Сериал Данилы Козловского "Карамора" выйдет в январе

Волк начинает расследование гибели своего товарища и постепенно погружается в исследование истории, случившейся 3 июня 1943 года на Каменном мосту в Москве. Тогда сын наркома авиастроения, 15-летний Володя из ревности убил свою сверстницу Нину... В ролях: Денис Шведов, Сергей Маковецкий, Антон Васильев, Артур Смольянинов, Варвара Феофанова, Алевтина Тукан, Виталий Андреев, Виталий Хаев, Игорь Миркурбанов, Марина Зудина, Елена Подкаминская, Александр Семчев, Линда Лапиньш и другие.

НТВ, 27 декабря, 20.00

Между тем

Наступающая неделя на ТВ привлекает не только сериалами, но и замечательными концертами классики. Так, канал "Россия - Культура" порадует традиционным новогодним концертом Венского филармонического оркестра. Эфир - 1 января в 13:15. Вместе со зрителями из 100 стран мира можно насладиться сочинениями семьи Штраусов: торжественными вальсами, зажигательными польками, торжественными маршами и увертюрой "Летучая мышь". Дирижер - Даниэль Баренбойм.

Фото: Netflix
Netflix анонсирует новый российский сериал с Юрием Борисовым в главной роли

Также на "России К" 2 января в 16:25 покажут гала-концерт Пласидо Доминго. Выступление состоялось на итальянском фестивале "Арена ди Верона", с которым Доминго связывает многолетняя дружба. Впервые на знаменитой сцене тенор выступил 51 год назад! И каждый раз - аншлаг. 12-13 тысяч зрителей приходили на встречу с артистом в древний амфитеатр. На фестивале "Арена ди Верона"-2021, съемки которого прошли этим летом, Доминго выступил вместе с испанской оперной певицей Сайоа Эрнандес, сопрано которой также хорошо известно всем ценителям вокала. В программе гала-концерта - арии и дуэты из опер Джузеппе Верди и Умберто Джордано, а также испанские сарсуэлы. Управляет оркестром каталонский дирижер Жорди Бернасер.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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