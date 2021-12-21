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Рубрика: Власть

Турчак: Законопроект об ужесточении наказания для педофилов примут весной

Текст: Айсель Герейханова

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что законопроект, который ужесточает наказание для педофилов, будет принят Госдумой в весеннюю сессию.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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"Давно пора поставить жирную точку в этом вопросе", - отметил он на брифинге, посвященном итогам работы фракции "Единой России" в первую сессию VIII созыва Госдумы.

Напомним, что в первом чтении законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних, Госдума приняла во вторник, 21 декабря.

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