Успеть за 24 часа: Какие овощи помогают быстро снизить давление

Самыми эффективными способами снизить кровяное давление являются увеличение физических нагрузок и внесение изменений в рацион питания. Так, помочь могут богатые нитратами листовые свежие овощи, пишет британское издание Daily Express со ссылкой на исследования ученых.

По словам авторов статьи, ряд овощей могут снизить давление всего за 24 часа. К таким продуктам относятся фенхель, листовая капуста, салат, шпинат и листовая свекла. При этом овощи можно употреблять как в виде салата, так и после обработки в блендере (в виде подливы, карри или супа).

В целом снизить давление поможет диета с большим содержанием естественных цельных продуктов. При этом переработанные и соленые продукты необходимо ограничить. Кроме того, следует отказаться от алкоголя - он увеличивает риск инфаркта, инсульта, рака и ожирения.

Напомним, что при выборе любой диеты необходима консультация специалиста.