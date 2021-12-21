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21.12.2021 11:52
Рубрика: Общество

Успеть за 24 часа: Какие овощи помогают быстро снизить давление

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самыми эффективными способами снизить кровяное давление являются увеличение физических нагрузок и внесение изменений в рацион питания. Так, помочь могут богатые нитратами листовые свежие овощи, пишет британское издание Daily Express со ссылкой на исследования ученых.

Фото: iStock
Назван простой овощ для снижения давления и укрепления костей

По словам авторов статьи, ряд овощей могут снизить давление всего за 24 часа. К таким продуктам относятся фенхель, листовая капуста, салат, шпинат и листовая свекла. При этом овощи можно употреблять как в виде салата, так и после обработки в блендере (в виде подливы, карри или супа).

В целом снизить давление поможет диета с большим содержанием естественных цельных продуктов. При этом переработанные и соленые продукты необходимо ограничить. Кроме того, следует отказаться от алкоголя - он увеличивает риск инфаркта, инсульта, рака и ожирения.

Напомним, что при выборе любой диеты необходима консультация специалиста.

Общество Здоровье

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