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20.12.2021 19:12
Рубрика: Общество

Утверждено расписание Единого и Основного госэкзаменов

Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8640)
Совместными приказами Минпросвещения и Рособрнадзора утверждено расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного госэкзамена (ОГЭ) на 2022 год.
Продолжительность ЕГЭ-2022 по разным предметам - от 3 часов 55 минут до 3 часов. Фото: Сергей Куксин Продолжительность ЕГЭ-2022 по разным предметам - от 3 часов 55 минут до 3 часов. Фото: Сергей Куксин
Продолжительность ЕГЭ-2022 по разным предметам - от 3 часов 55 минут до 3 часов. Фото: Сергей Куксин

ЕГЭ пройдет в три этапа (если позволит эпидемиологическая ситуация). Досрочный период начнется 21 марта и продлится по 7 апреля. Резервные дни - с 11 по 18 апреля. Сдать досрочно могут ребята, у которых не получилось это сделать в основной период. Но, скажем сразу, причины должны быть веские - например, плановая операция, соревнование и др. В эту же группу попадают студенты колледжей, а также ученики иностранных школ.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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Основной период ЕГЭ - самый массовый - стартует 26 мая с географии, литературы и химии. 30 и 31 мая состоится Единый госэкзамен по русскому. Экзамены по профильной и базовой математике пройдут 2 и 3 июня соответственно. В разные дни - это важно!

6 июня будут сдаваться история и физика, 9 июня - обществознание, 14 июня - иностранные языки (письменная часть) и биология, 16 и 17 июня - иностранный (устная часть), 20 и 21 июня - информатика. Резервные дни - с 23 июня по 2 июля. Пересдать можно, но только если завалил основные предметы и не получил аттестат.

Начало экзаменов - в 10 утра. На испытания по профильной математике, физике, литературе, информатике, биологии дают 3 часа 55 минут, на базовую математику, историю, географию, китайский язык - 3 часа. Русский язык, химия, естествознание займут не более 3,5 часов. Английский, французский, немецкий, испанский продлятся 3 часа 10 минут.

В ОГЭ для 9 классов тоже три периода: досрочный - с 21 апреля по 17 мая, основной - с 20 мая по 2 июля, дополнительный - с 5 по 15 сентября.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Правительство Рособрнадзор ЕГЭ в России

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