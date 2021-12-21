Новости

Вышел русский трейлер второго сезона "Эйфории" 10:34
Опубликован русский трейлер фильма "Гарри Поттер 20 лет спустя" 20.12.2021
Появился кадр из "Мира Юрского периода 3" с новым хищником 20.12.2021
Вышел трейлер фильма "Варяг" с Александром Скарсгордом и Бьорк 20.12.2021
Появился новый кадр "Бэтмена" с Женщиной-кошкой 20.12.2021

В 53 года от COVID умер певец Карлос Марин

Новости
    21.12.2021, 10:22
Текст:   Олег Усков

19 декабря в Манчестере на 54-м году жизни скончался оперный и поп-певец, участник популярнейшего проекта Il Divo Карлос Марин. Некролог появился на официальных аккаунтах коллектива.

Как уточнено The Sun, о том, что певец заразился COVID и помещен в Королевский госпиталь Манчестера, где врачи погрузили его в искусственную кому, стало известно 7 декабря.

Марин родился 13 октября 1968 года в ФРГ, детство провел в Нидерландах, далее - Мадрид. Карьеру начал в восемь лет - с сольного альбома "Маленький Карузо".

Закончив Мадридскую королевскую консерваторию, где одним из его преподавателей была Монсеррат Кабалье, играл в мюзиклах ("Отверженные", "Красавица и чудовище", "Бриолин", других), пел в опере ("Севильский цирюльник", "Богема", "Травиата", "Мадам Баттерфляй"). В 2004-м влился в состав продюсерского проекта Il Divo, в том же году группа выпустила свой первый альбом.

Новости

Видео: сын "Тора" готовится стать заменой "Соколиному глазу" 20.12.2021
Видео: Соседов довел до слез Бузову в прямом эфире 20.12.2021
Григорий Лепс развелся с женой после двадцати лет брака 20.12.2021
У сериала "Трудные подростки" выйдет новогодний эпизод с Анной Семенович 20.12.2021
⧣ Соединенное Королевство
Фото: MEGOGO Distribution.
"Операция "Фортуна" выйдет в России на день раньше мировой премьеры 20.12.2021
Умер последний музыкант оригинального состава Smokie Терри Аттли 20.12.2021
"Человек-паук" стал лидером кинопроката по России и СНГ в выходные 20.12.2021
⧣ музыка
Фото: instagram.com/ drakeotheruler
28-летнего музыканта Drakeo The Ruler зарезали на рэп-шоу в США 20.12.2021
Пионер хип-хопа Kangol Kid умер в 55 лет 20.12.2021
35-летняя актриса и певица Саяка Кандо покончила с собой 19.12.2021
⧣ утраты
Фото: youtube.com/ Киноконцерн "Мосфильм"
Умер актер из "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" Шаппу 20.12.2021
От COVID умер режиссер "Делай - раз!" и "Диверсанта" Андрей Малюков 19.12.2021
Умерла икона поп-культуры, автор книги "Секс и ярость" Ева Бабиц 19.12.2021