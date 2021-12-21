В 53 года от COVID умер певец Карлос Марин

19 декабря в Манчестере на 54-м году жизни скончался оперный и поп-певец, участник популярнейшего проекта Il Divo Карлос Марин. Некролог появился на официальных аккаунтах коллектива.

It is with heavy hearts that we are letting you know that our friend and partner, Carlos Marin, has passed away. He will be missed by his friends, family and fans. There wiIl never be another voice or spirit like Carlos. pic.twitter.com/uyRFjXADF6 — Il Divo (@ildivoofficial) December 19, 2021

Как уточнено The Sun, о том, что певец заразился COVID и помещен в Королевский госпиталь Манчестера, где врачи погрузили его в искусственную кому, стало известно 7 декабря.

Марин родился 13 октября 1968 года в ФРГ, детство провел в Нидерландах, далее - Мадрид. Карьеру начал в восемь лет - с сольного альбома "Маленький Карузо".

Закончив Мадридскую королевскую консерваторию, где одним из его преподавателей была Монсеррат Кабалье, играл в мюзиклах ("Отверженные", "Красавица и чудовище", "Бриолин", других), пел в опере ("Севильский цирюльник", "Богема", "Травиата", "Мадам Баттерфляй"). В 2004-м влился в состав продюсерского проекта Il Divo, в том же году группа выпустила свой первый альбом.