В Австрии локдаун для непривитых выпадет на праздники

Новости

Песков прокомментировал ситуацию с поставками газа по трубопроводу Ямал - Европа 13:39
Экс-президента Молдавии Додона вызвали в прокуратуру 13:38
Единственный в России сельский театр подключат к "Пушкинской карте" 13:25
Цены на газ в Европе превысили 1850 долларов 13:11
В Сочи начались переговоры Лаврова и главы МИД БиГ 13:09
Пушков предложил объявить "правила сообщества" в соцсетях вне закона 13:08
В аварии на ТТК пострадали 20 машин, два человека получили травмы 13:04
Минпромторг оценил рост автопрома по итогам года в 7% 12:51
Семь регионов остаются на особом контроле по обеспечению медкислородом 12:47
Мантуров рассказал, когда в России появятся водородные заправки 12:45
Названы бренды, используемые хакерами чаще всего 12:40
Кириенко: ОНФ стал действенным инструментом объективного народного контроля 12:29
Оперштаб: В Москве выявлено 1906 новых случаев COVID-19 12:17
Минобрнауки: Продление дистанта в вузах зависит от ситуации в регионе 12:13
Лукашенко произвел очередные кадровые назначения 12:11
Транзит газа в Германию по трубопроводу "Ямал - Европа" приостановился 11:55
Глава делегации РФ: Поддержка КНР предложений по гарантиям безопасности ощутима 11:51
Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в Париже 11:49
Минздрав Беларуси разрешил вакцинацию детей против COVID-19 11:46
"Панцири" сбили более 40 турецких беспилотников в Сирии 11:45
Минздрав подсчитал количество заболевших штаммом "омикрон" в России 11:38
Какие новогодние украшения можно купить на фестивале "Путешествие в Рождество" 11:37
Банки предупредили россиян о новом виде телефонного мошенничества 11:35
Счетная палата разработала курс русского языка для чиновников 11:29
Правительство продлило эксперимент по приему обращений через госуслуги 11:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
21.12.2021 13:25
Рубрика: В мире

В Австрии локдаун для непривитых выпадет на праздники

Текст: Александр Саможнев
Блокировка для невакцинированных, действующая в Австрии до 21 декабря, будет снова продлена на десять дней. Однако для этой категории предусматривается послабления на праздничные дни, сообщил министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн.
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

По его словам, 24, 25, 26 и 31 декабря невакцинированные лица без сертификата 2П (привит, переболел) могут встречаться в компании максимум до десяти человек. Однако правило 2П для гастрономии, гостиничного бизнеса и торговли остается в силе для всех тех, кто не может предоставить доказательства наличия 2П. Эти ограничения будут действовать до Нового года включительно, за известными исключениями - например, для совершения покупок для повседневных нужд или для проведения времени на открытом воздухе. Кроме того, невакцинированные люди, в отличие от вакцинированных и выздоровевших, не могут праздновать в ресторане.

Фото: AP Photo/Ronald Zak
Австрия разрешит въезд только привитым и переболевшим

В новогоднюю ночь комендантский час, связанный с коронавирусом, будет отменен с 23:00. Но могут действовать ограничения в федеральных землях.

"Блокировка дала некоторую свободу действий, но в то же время "омикрон" ставит новые задачи. Мы должны по-прежнему быть осторожными", - комментировал ситуацию министр здравоохранения Австрии.

В мире Европа Австрия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Цены на газ в Европе превысили 1850 долларов
Песков оценил участие союзников России в партнерских программах НАТО
Минздрав подсчитал количество заболевших штаммом "омикрон" в России
В Свердловской области отменили QR-коды в торговых центрах
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев попал в ДТП
Председатель кабмина Кыргызстана: Период затянувшихся политических реформ завершен
В США обнародовали новые материалы об убийстве Кеннеди