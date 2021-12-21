В Австрии локдаун для непривитых выпадет на праздники

Блокировка для невакцинированных, действующая в Австрии до 21 декабря, будет снова продлена на десять дней. Однако для этой категории предусматривается послабления на праздничные дни, сообщил министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн.

По его словам, 24, 25, 26 и 31 декабря невакцинированные лица без сертификата 2П (привит, переболел) могут встречаться в компании максимум до десяти человек. Однако правило 2П для гастрономии, гостиничного бизнеса и торговли остается в силе для всех тех, кто не может предоставить доказательства наличия 2П. Эти ограничения будут действовать до Нового года включительно, за известными исключениями - например, для совершения покупок для повседневных нужд или для проведения времени на открытом воздухе. Кроме того, невакцинированные люди, в отличие от вакцинированных и выздоровевших, не могут праздновать в ресторане.

В новогоднюю ночь комендантский час, связанный с коронавирусом, будет отменен с 23:00. Но могут действовать ограничения в федеральных землях.

"Блокировка дала некоторую свободу действий, но в то же время "омикрон" ставит новые задачи. Мы должны по-прежнему быть осторожными", - комментировал ситуацию министр здравоохранения Австрии.