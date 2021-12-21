В большинстве регионов превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу

Число регионов с превышением эпидпорога по заболеваемости ОРВИ и гриппом достигло 65, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня от гриппа привито 44,5% населения страны, этого недостаточно, поэтому мы наблюдаем распространение вируса", - сказала она.

По словам Поповой, еще две недели назад эпидпорог по гриппу и ОРВИ был превшен в 45 регионах. Больше всего среди заболевших школьников и граждан старшего возраста.

О том, что в этом году грипп и коронавирус будут циркулировать одновременно, ранее сообщили в НИИ гриппа им. Смородинцева. Там же обратили внимание, что симптомы этих заболеваний могут быть похожими, а вот лечение - отличается. Поэтому любого пациента с признаками респираторной инфекции изначально необходимо рассматривать как больного коронавирусом. Если по результатам лабораторных анализов инфекция не подтверждается, то врач поменяет назначение.