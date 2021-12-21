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21.12.2021 09:20
Рубрика: В мире

В Финляндии призывают срочно вводить ограничения из-за "омикрона"

Текст: Надежда Ермолаева

В Финляндии прогнозируют десятки тысяч заражений новым штаммом коронавируса "омикрон" в праздничную неделю. Эксперты призывают власти страны срочно вводить ограничения на контакты людей. Об этом сообщает финский информационный портал Yle.

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Группа влиятельных экспертов, экономистов и ученых направила открытое письмо правительству Суоми и всем ключевым чиновникам с призывом принять срочные меры по сдерживанию распространения опасной инфекции.

Если сейчас не будут жестко ограничены контакты между людьми, то уже в праздничную неделю в Финляндии могут быть десятки тысяч случаев заражения в день, отмечается в обращении. Эксперты указали властям на то, что уже сейчас ситуация ухудшается очень быстро, и каждый день обходится дорого.

В Финляндии за последние две недели в стране зарегистрировано около 19 тысяч заражений, что примерно на 2 тысячи случаев COVID-19 больше, чем за предыдущие 14 дней. Больше половины новых случаев приходится на быстро распространяющийся штамм "омикрон".

Между тем, власти Юго-Западной Финляндии уже запретили проведение массовых мероприятий и публичных собраний в регионе Варсинайс-Суоми до конца года. Ожидается, что ограничения будут введены и в других регионах страны, где отмечается высокий рост числа заболевших коронавирусом.

Кстати, в Финляндии с 1 января и до конца 2022го года домашние тесты на коронавируса освободят от НДС. Освобождение от НДС призвано снизить цену домашнего теста и тем самым облегчить тестирование на наличие вируса.

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