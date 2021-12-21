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Рубрика: Экономика

В газовом кризисе на стороне Европы пока играет погода

Текст: Сергей Тихонов
На фоне постепенного опустошения европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) биржевые цены на голубое топливо взлетели выше 1700 долларов за тысячу кубометров. Котировки подстегивают новости о снижении объемов бронирования "Газпромом" мощностей газопровода "Ямал-Европа" и отказе российской компании резервировать дополнительные объемы прокачки по маршруту через Украину.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Происходящее в Европе очень напоминает истерику, поскольку единственной проблемой стран Старого Света пока остаются запредельные биржевые цены на газ, а отнюдь не его дефицит. За почти два с половиной месяца отопительного сезона европейские ПХГ были опустошены с максимального уровня заполнения в 77,5% до 59%. То есть из хранилищ было откачано 24% газа, а 76% осталось. До конца отопительного периода в Европе осталось 3 месяца. То есть на этот срок забор газа из ПХГ европейцы могут увеличить минимум в 2,5 раза.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Этого может не хватить только в случае, если в Европе наступят суровые холода. Но, на данный момент, сильных морозов в регионе не было, а до конца года, например, в Германии обещают теплую погоду (до +8 градусов по Цельсию в Берлине и Гамбурге). Минусовая температура ожидается только по ночам в первые две недели января - до минус четырех градусов, что даже для теплолюбивых европейцев не может стать шоком. Аналогичную погоду обещают в Австрии и Чехии. Еще лучше прогноз для Нидерландов, Бельгии, Франции, не говоря о более южных странах. Холодно только на Скандинавском полуострове, в Прибалтике и Польше.

Но теплоснабжение и генерация электричества в Норвегии и Швеции не зависят от российского газа, а в Дании и Финляндии - почти не зависят. Польские ПХГ заполнены на 90 процентов, а латвийские - на 58 процентов. В Литве и Эстонии хранилищ нет, зато в Литве есть терминал сжиженного природного газа (СПГ), куда с завидной периодичностью поступает СПГ из России.

В Европе сейчас всего три страны, где заполнение ПХГ ниже 50 процентов - это Австрия (37 процентов), Нидерланды (41 процент) и Украина (32,6 процент). Первые две страны входят в Евросоюз и им особо опасаться нечего. Существующая инфраструктура и принятые на законодательном уровне механизмы взаимопомощи не позволят им замерзнуть. Украина же может оказаться без топлива, покупать по европейским ценам газ страна не сможет. Но об этом факте в Евросоюзе особенно не говорят, сосредоточившись на своих внутренних проблемах.

Фото: Константин Завражин
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Естественно, возникает вопрос о виновных в создавшемся положении. В британском издании The Guardian вышел материал, где говорится, что рост цен был инспирирован "Газпромом", который наживается на рекордном спросе и высоких газовых котировках. Возразить на это можно, что российская компания продает газ европейским потребителям в несколько раз дешевле, чем по биржевым ценам. В четвертом квартале "Газпром" ожидает экспортную цену своего газа на уровне 550 долларов за тысячу кубометров. Компания занимает треть на газовом рынке Европы и работает по долгосрочным контрактам, которые исправно выполняет.

На таких же условиях в ЕС поставляется еще алжирский трубопроводный газ - менее 10 процентов от рынка. Около 60 процентов газа Европы - это местное производство и экспорт из других стран. Именно из этих объемов формируется биржевая торговля газом в ЕС и, соответственно, биржевые котировки.

При отсутствии реального дефицита товара на рынке сложно обвинять компанию, что она не поставляет его дополнительные объемы для снижения цен на него. Также можно потребовать от Apple или Samsung увеличить производство смартфонов в 2 раза, чтобы стоимость их упала. Отрицать, что "Газпрому" выгодна сложившаяся ситуация, глупо. Ожидается, что компания получит рекордную прибыль, из которой значительная часть уйдет на дивиденды основному акционеру (государству) и инвестиции в будущие проекты.

Фото: Максим Слуцкий/ТАСС
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Но "Газпром", скорее, воспользовался ситуацией, а никак не спровоцировал рост цен. Можно вспомнить, что до последнего компания старалась запустить в этом году "Северный поток-2", который бы сразу остудил страсти на европейском рынке. Не дали это сделать США и "зеленые", которые все больше превращаются из борцов за хорошую экологию в лоббистов интересов производителей накопителей энергии и оборудования для возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также добытчиков редкоземельных металлов. В результате, цены на газ в Европе растут, толкая вверх тарифы на электричество.

В долгосрочной перспективе это выгодно тем же самым производителям оборудования для ВИЭ и накопителей энергии. Выгодно это и США, для которых ЕС - все больше не союзник, а конкурент. Выгодно это Китаю, который, не особенно страдая от высоких цен на газ и уголь (большую часть энергоресурсов Китай добывает сам), взвинтил цены на металл и нефтехимию. Не выгодно это Европе, а обвиняют, как всегда, Россию.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации Европейский союз Компании Нефть и газ Газпром Газопровод "Северный поток-2"

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