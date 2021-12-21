В ГИБДД Москвы отчитались о выявленных нарушениях скрытыми патрулями

С июля сотрудники ГИБДД выявили более 13 тысяч нарушений Правил дорожного движения в ходе скрытого патрулирования в Москве. Об этом сообщается в канале столичной Госавтоинспекции в Telegram.

При скрытом надзоре за дорожным движением сотрудники ГИБДД передвигаются на гражданских автомобилях. Информацию о нарушениях они передают ближайшим нарядам на автомобилях с полицейской раскраской, которые уже и останавливают нарушителя.

Чаще всего таким образом выявлялись излишняя тонировка стекол, нарушение правил установки государственных регистрационных знаков, нарушение требований сигналов светофора. Кроме того, фиксируются нарушения относительно использования ремней безопасности, а также управление с признаками опьянения.