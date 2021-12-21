В Госдуме показали "Трагедию Донбасса"

Во вторник в нижней палате парламента открыли фотовыставку "Трагедия Донбасса". В церемонии участвовали статс-секретарь - заместитель министра обороны Николай Панов, председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, представители думских фракций.

Андрей Картаполов рассказал, что при подготовке выставки были использованы работы фотографов из Луганской и Донецкой народных республик, а также кадры, отснятые мирными жителями Донбасса - очевидцами боевых операции украинских силовиков.

"Оборванные жизни, загубленные судьбы, разрушенные дома, больницы, школы, детские сады. Эти фотографии являются неопровержимым свидетельством военных преступлений против собственного народа. Преступлений, не имеющих срока давности. По подсчетам Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, общее количество человеческих потерь, связанных с конфликтом в Украине, составляет 13 400 погибших. Беженцев - 1 040 000 человек и 1341 приехавших в Российскую Федерацию на лечение несовершеннолетних детей. Еще от 29,5 тысячи до 33,6 тысячи человек были ранены, включая 7-9 тысяч мирных жителей. При этом только в 2014 году гражданские лица составляли треть всех погибших, а в 2019-2021 годах - 4-5 процентов. Катастрофически пострадала промышленность, инфраструктура, медицинские и образовательные объекты. Все это стало следствием политики геноцида властей Украины по отношению к своим гражданам, проживающим в этих регионах", - сказал депутат.

Статс-секретарь минобороны Николай Панков отметил, что подготовленная фотовыставка - это беспристрастный взгляд на трагедию Донбасса, где идет война с мирными жителями, со стариками и детьми. Он также поблагодарил Комитет Госдумы по обороне за помощь в организации выставки.

Руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной Думе Владимир Васильев сказал, что представленные на выставке фотографии - это объективные и неопровержимые свидетельства событий на Донбассе. "Мы все прекрасно помним, как в результате политического кризиса, возникшего на Украине, США организовали и провели государственные переворот. Европейское сообщество в свою очередь не реагировало надлежащим образом на происходящие события. Все, что происходит сегодня - результат и ответственность как раз этих политических решений", - подчеркнул депутат.

По его словам, все это время Россия была рядом с народом Донбасса, нашими гражданами. "Те, кто получил российское гражданство, исчисляются сотнями тысяч человек, - заметил Васильев. - Наша страна постоянно оказывает помощь экономическую, человеческую поддержку, медицинскую. Причем, в этой работе участвуют все фракции Госдумы - здесь у нас позиция общая".

Депутат заявил, что Россия ждет выполнения Минских соглашений. "Только это может принести мир на землю Донбасса и Украины. В ноябре 2021 года президент Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Здесь предусмотрена экономическая помощь, торговое взаимодействие, поддержка людей, оказавшихся в тяжелейшей жизненной ситуации, в первую очередь, детей, женщин, стариков", - добавил Васильев.