В Японском море проведен пуск "Калибра"

Во вторник находящаяся в глубинах Японского моря новейшая дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", которая меньше месяца назад вошла в состав Тихоокеанского флота, успешно поразила крылатой ракетой "Калибр" береговую мишенную позицию на тактическом поле Сюркум. Дальность стрельбы при этом превысила 1 тысячу километров.

Строго говоря, морской "Калибр" - это не одна ракета, а целое семейство высокоточных боеприпасов, предназначенных для разных целей, обладающих разной мощностью, принципом действия и способом размещения. Например, корабельная ракета 3М14 (именно ее использовали для уничтожения террористов в Сирии в октябре 2015 года корабли Каспийской флотилии) имеет, по разным данным, радиус действия до 2-2,6 тысячи километров. Используемый на дизель-электрических подлодках проекта 636.3, к которым как раз относится "Петропавловск-Камчатский", боеприпас 3М54 стреляет, как теперь стало известно, на тысячу и более километров. Его подводники тоже опробовали на действующих в Сирии террористах и убедились, что натовцы не зря прозвали эту ракету Sizzler - "испепелитель".

Боевая часть "Калибров" может быть фугасной и ядерной. Ракеты способны летать с дозвуковой скоростью и втрое превышать скорость звука. При этом точность их попадания одинаково высока, что на дистанции 300 километров, что на 2500 км. А еще "Калибр" может преодолевать любую противовоздушную и противоракетную оборону. Боеприпас летит по сложной траектории с изменением высоты от 150 до 50 метров. У цели ракета снижается до 20 метров и наносит удар, который невозможно парировать или предотвратить.

Бортовой комплекс управления "Калибра" построен на базе автономной инерциальной навигационной системы. Наведение ракеты на конечном участке траектории осуществляется при помощи помехозащищенных активных радиолокационных головок самонаведения. Кроме того, в комплекс управления входит радиовысотомер.