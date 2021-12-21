В Японском море проведен пуск "Калибра"

Новости

В МГУ отец девочки-вундеркинда напал на завкафедрой 18:48
На границе Москвы и Люберец произошел крупный пожар 18:17
Захарова прокомментировала слова Зеленского о вступлении Украины в НАТО 18:17
Еврокомиссия не видит вины “Газпрома” в манипуляциях газом 18:17
Цена газа в Европе впервые в истории достигла 2100 долларов 18:04
В Госдуме показали "Трагедию Донбасса" 17:57
Вышел трейлер комедии Сергея Светлакова "Старые шишки" 17:47
Госдеп: США видели предложения РФ по безопасности, готовы к обсуждениям 17:43
Мишустин: Кабмин выделит 90 млн рублей на исследования штаммов COVID-19 17:33
Кабмин выделит деньги и технику для поставок кислорода в больницы 17:32
Кабмин направит регионам 10 млрд рублей на замену оборудования 17:27
Названы 5 продуктов на новогоднем столе, которые помогут снизить холестерин 17:27
Столтенберг: Альянс предлагает провести заседание Совета Россия-НАТО в 2022 году 17:25
Чемпион ОИ фигурист Соловьев госпитализирован после избиения 17:23
Первые 16 россиян, у которых был выявлен "омикрон", выздоровели 17:20
Госдума разрешила проводить по видео допросы и очные ставки 17:19
Лавров: РФ готова обсуждать озабоченности США 17:17
Роспотребнадзор дал россиянам советы по празднованию Нового года 17:08
Лавров не слышал о готовности ФРГ и Франции вернуться к "нормандскому" формату 17:03
"Белавиа" возглавила рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний в Шереметьево 17:02
В большинстве регионов превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу 17:00
Путин назвал подлетное время ракет США и НАТО с территории Украины 16:58
Попова назвала регионы, в которых растет заболеваемость COVID-19 16:41
В Роспотребнадзоре сообщили, что "омикрон" способен передаваться мышам 16:40
Попова назвала основные симптомы у инфицированных омикроном 16:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
21.12.2021 18:08
Рубрика: Власть

В Японском море проведен пуск "Калибра"

Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 290(8641)
Во вторник находящаяся в глубинах Японского моря новейшая дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", которая меньше месяца назад вошла в состав Тихоокеанского флота, успешно поразила крылатой ракетой "Калибр" береговую мишенную позицию на тактическом поле Сюркум. Дальность стрельбы при этом превысила 1 тысячу километров.

Строго говоря, морской "Калибр" - это не одна ракета, а целое семейство высокоточных боеприпасов, предназначенных для разных целей, обладающих разной мощностью, принципом действия и способом размещения. Например, корабельная ракета 3М14 (именно ее использовали для уничтожения террористов в Сирии в октябре 2015 года корабли Каспийской флотилии) имеет, по разным данным, радиус действия до 2-2,6 тысячи километров. Используемый на дизель-электрических подлодках проекта 636.3, к которым как раз относится "Петропавловск-Камчатский", боеприпас 3М54 стреляет, как теперь стало известно, на тысячу и более километров. Его подводники тоже опробовали на действующих в Сирии террористах и убедились, что натовцы не зря прозвали эту ракету Sizzler - "испепелитель".

Фото: vitalykuzmin.net
В России создали ракету для дронов

Боевая часть "Калибров" может быть фугасной и ядерной. Ракеты способны летать с дозвуковой скоростью и втрое превышать скорость звука. При этом точность их попадания одинаково высока, что на дистанции 300 километров, что на 2500 км. А еще "Калибр" может преодолевать любую противовоздушную и противоракетную оборону. Боеприпас летит по сложной траектории с изменением высоты от 150 до 50 метров. У цели ракета снижается до 20 метров и наносит удар, который невозможно парировать или предотвратить.

Бортовой комплекс управления "Калибра" построен на базе автономной инерциальной навигационной системы. Наведение ракеты на конечном участке траектории осуществляется при помощи помехозащищенных активных радиолокационных головок самонаведения. Кроме того, в комплекс управления входит радиовысотомер.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны РГ-Видео

Главное сегодня

Путин и Шольц обсудили гарантии безопасности и внутриукраинский конфликт
Госдума вводит пожизненный срок для педофилов-рецидивистов
Цена газа в Европе впервые в истории достигла 2100 долларов
Шойгу: Сотрудники американских ЧВК готовят на востоке Украины провокацию с химоружием
Чемпион ОИ фигурист Соловьев госпитализирован после избиения
В Госдуму внесен проект закона об организации местного самоуправления
ВС РФ объяснил, какие сведения из жалоб граждан можно считать порочащими