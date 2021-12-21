В Южной Осетии умерли двое попавших под лавину российских военных

Двое российских военных, попавших под лавину в Южной Осетии, умерли. Как сообщили в минздраве республики, один из них скончался по пути в больницу.

"Скончался [второй военный], не довезли до больницы", - цитирует собеседника в ведомстве ТАСС.

В больнице сейчас находятся еще двое военных, одного ищут на месте схода лавины.

Ранее во вторник пресс-служба Южного военного округа ВС РФ сообщила, что под снежной лавиной на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии оказались пятеро военнослужащих округа. С 10:00 понедельника, 20 декабря, движение по Транскавказской автомагистрали, соединяющей Южную Осетию с Россией, была запрещено из-за угрозы схода лавин.