В Израиле зафиксировали первую смерть пациента с "омикрон"-штаммом коронавируса. Об этом сообщает местное государственное радио "Кан".

Скончавшемуся пациенту было 65 лет. Он умер в больнице города Беэр-Шева на юге Израиля. Он страдал фоновыми заболеваниями и был вакцинирован, но вторую дозу вакцины получил более шести месяцев назад.

По данным радиостанции, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сейчас проводит первое в этом месяце заседание правительственной комиссии по противодействию коронавирусу. На повестке дня меры по предотвращению распространения штамма "омикрон" в стране.