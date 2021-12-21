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Рубрика: В мире

В Лондоне отменили новогодние торжества на Трафальгарской площади

В Лондоне отменили новогодние торжества, которые должны были состояться на Трафальгарской площади. "Это сильно разочарует многих жителей города, однако мы должны сделать правильные шаги, чтобы сократить масштабы распространения коронавируса", - заявил мэр британской столицы Садик Хан (цитата по ТАСС).

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Напомним, из-за штамма "омикрон" и увеличения числа инфицированных 8 декабря власти объявили о введении новых ограничений.

Работодателям было рекомендовано вернуть сотрудников на "удаленку", а остальным вновь носить защитные маски в большинстве закрытых помещений и на транспорте. Сейчас в правительстве обсуждают новые ограничения.

Каждый день в Соединенном Королевстве выявляют по 80-90 тысяч человек с SARS-CoV-2. Это примерно 20-25 процентов от реального числа заражений, заявил глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид. Он также отметил, что в 60 процентах случаев выявляют "омикрон"-штамм, а число госпитализаций растет довольно медленно.

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