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21.12.2021 10:10
Рубрика: Происшествия

В МЧС подсчитали общий ущерб от чрезвычайных ситуаций за год

Текст: Тимофей Борисов
Ущерб от ЧС в этом году может превысить прошлогодний ущерб в 165 миллиардов рублей. Только за 11 месяцев этого года в стране произошло 360 чрезвычайных ситуаций, что на 14 процентов больше, чем в 2020 году. Погибли 500 человек, еще 65 тысяч человек получили травмы, что также больше, чем в прошлом году. Об этом в интервью агентству ТАСС сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

"В 2020 году чрезвычайными ситуациями государству был нанесен убыток на сумму порядка 165 млрд рублей. Не исключаю, что в этом году он будет больше, так как на Дальнем Востоке были длительные работы по ликвидации последствий паводка, а в Якутии работы по тушению пожаров завершились только осенью. Количество ЧС выросло за счет крупных ДТП с массовой гибелью людей, число погибших увеличилось из-за авиакатастроф, а вот количество пострадавших, которым был причинен материальный ущерб, выросло из-за участившихся неблагоприятных метеорологических явлений", - сказал врио министра.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Александр Чуприян также привел неутешительную статистику: наводнения в этом году затронули большую часть субъектов России - 63 региона. От них пострадали 620 населенных пунктов, 10 тысяч жилых и дачных домов, более 36 тысяч приусадебных участков.

Но в преддверии профессионального праздника Дня спасателя ведомству есть и чем гордиться: МЧС спасло 180 тысяч человек и потушило 370 тысяч пожаров.

"Основные наши итоги - это почти 180 тысяч спасенных жизней, свыше 360 ликвидированных чрезвычайных ситуаций, около 370 тысяч потушенных пожаров, порядка 40 тысяч обезвреженных взрывоопасных предметов, в том числе более 1360 авиабомб, 46 гуманитарных операций на двусторонней и многосторонней основе, дезинфекция 40 тысяч социально значимых объектов в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, свыше 15 тысяч вылетов авиации МЧС России", - подвел итог Александр Чуприян.

Происшествия ЧП Правительство МЧС

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