В МЧС подсчитали общий ущерб от чрезвычайных ситуаций за год

"В 2020 году чрезвычайными ситуациями государству был нанесен убыток на сумму порядка 165 млрд рублей. Не исключаю, что в этом году он будет больше, так как на Дальнем Востоке были длительные работы по ликвидации последствий паводка, а в Якутии работы по тушению пожаров завершились только осенью. Количество ЧС выросло за счет крупных ДТП с массовой гибелью людей, число погибших увеличилось из-за авиакатастроф, а вот количество пострадавших, которым был причинен материальный ущерб, выросло из-за участившихся неблагоприятных метеорологических явлений", - сказал врио министра.

Александр Чуприян также привел неутешительную статистику: наводнения в этом году затронули большую часть субъектов России - 63 региона. От них пострадали 620 населенных пунктов, 10 тысяч жилых и дачных домов, более 36 тысяч приусадебных участков.

Но в преддверии профессионального праздника Дня спасателя ведомству есть и чем гордиться: МЧС спасло 180 тысяч человек и потушило 370 тысяч пожаров.

"Основные наши итоги - это почти 180 тысяч спасенных жизней, свыше 360 ликвидированных чрезвычайных ситуаций, около 370 тысяч потушенных пожаров, порядка 40 тысяч обезвреженных взрывоопасных предметов, в том числе более 1360 авиабомб, 46 гуманитарных операций на двусторонней и многосторонней основе, дезинфекция 40 тысяч социально значимых объектов в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, свыше 15 тысяч вылетов авиации МЧС России", - подвел итог Александр Чуприян.