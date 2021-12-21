В Москве вскрыли финансовую пирамиду, которая действовала по старой, накатанной схеме. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мошенники размещали рекламу в сети интернет, обзванивали потенциальных клиентов.

От лица коммерческих организаций они предлагали пенсионерам инвестировать свои сбережения в различные сферы. Например, в фармацевтическую деятельность в Новосибирской области, рыболовное хозяйство в Карелии, туристический бизнес в Крыму, строительство вахтовых городков на Дальнем Востоке, организацию контейнерных морских перевозок, развитие сельскохозяйственных угодий Краснодарского края. При этом доход инвесторов должен был составлять от 12 до 21 процента ежемесячно.

После заключения договоров и внесения гражданами денег аферисты в течение нескольких месяцев выплачивали им проценты, а затем предлагали повысить сумму вклада на еще более выгодных условиях.

Так, например, один из вкладчиков поддался на их убеждения и внес в общей сложности 80 миллионов рублей.

В дальнейшем мошенники переставали исполнять взятые на себя обязательства, а полученными деньгами распоряжались по своему усмотрению.

Сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии задержали девять участников организованной группы. В офисах и по адресам проживания фигурантов проведено 22 обыска, в ходе которых изъяты серверное оборудование, компьютерная техника, черновые записи и документы, имеющие доказательственное значение.

Организатор криминальной схемы взят под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.