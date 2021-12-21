В Португалии будут штрафовать за звонок сотруднику после рабочего дня

В Португалии с 1 января 2022 года работа в домашнем офисе будет строго регулироваться законом. Предусматривается, в том числе, запрет на контакты с работодателем в нерабочее время. За нарушения предусмотрен штраф в размере до 10 тысяч евро, сообщает телеканал ARD.

С 1 января это можно будет сделать только в чрезвычайных ситуациях, таких как несчастные случаи, забастовки или другие происшествия, связанные с работой. Если начальник связывается с работником в нерабочее время без уважительной причины, компании грозит штраф до 10 тысяч евро.

"Работодатель должен уважать частную жизнь работника, включая периоды отдыха и семейного времени. Любые отступления от этого правила будут рассматриваться как "серьезное" правонарушение, которое может повлечь за собой штраф", - говорится в законе.

Закон также предусматривает право на работу из дома даже в том случае, если начальник этого не хочет. Однако обязательным условием является наличие у сотрудника детей в возрасте до восьми лет, а в компании должно быть более десяти занятых.

Кроме того, работодатель обязан возместить работнику расходы, понесенные во время работы дома, например, за электричество и газ. Однако сотрудник должен быть в состоянии доказать расходы, связанные с выполнением служебных обязанностей.

Принятие закона является ответом на бурный рост числа работающих на дому в результате пандемии COVID-19, пояснили представители правящей Социалистической партии Португалии.