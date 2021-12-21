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Рубрика: Власть

В России появился ГОСТ о массовых захоронениях

С 1 февраля 2022 года в России вступит в силу национальный стандарт по срочному захоронению трупов людей и животных в военное и мирное время

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Настоящий стандарт устанавливает общие требования к организации и проведению комплекса мероприятий по захоронению трупов людей и животных, погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также в случае необходимости в результате чрезвычайных ситуаций мирного времени", - цитирует ТАСС сопроводительный документ.

В частности, стандарт прописывает учитывать при выборе мест захоронения "правила застройки города или поселения с учетом гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду".

"Допускается размещение колумбариев и стен скорби за пределами мест возможных захоронений на обособленных участках земли на расстоянии не менее 50 м от жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно- оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения населения", - также отмечается в документе.

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