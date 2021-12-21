В Российском историческом обществе обсуждают 30-летие СНГ

21-22 декабря 2021 года в Доме Российского исторического общества проходит Международная научная конференция, посвящённая 30-летию образования Содружества Независимых Государств. Организатором мероприятия выступил Институт всеобщей истории РАН при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и Российского исторического общества. В мероприятии принимают участие историки, архивисты и политологи, представляющие практически все страны СНГ.

Конференция станет итоговым мероприятием, посвящённым 30-летней годовщине создания СНГ, в рамках целого цикла подобных научных конференций и круглых столов, организованных на пространстве Содружества в 2021 году.

Программа мероприятия включает в себя широкий круг вопросов, касающихся распада СССР, образования новых независимых государств, состояния и перспектив развития совместного сотрудничества в рамках СНГ.

Запись первого дня конференции доступна на YouTube