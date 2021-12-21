В Шотландии на флаконе из клада викингов обнаружили имя епископа Нотумбрии

Сотрудники Национального музея Шотландии установили происхождение сокровищ из Галлоуэйского клада. Идентификация стала возможной благодаря реставрации резного флакона из горного хрусталя, на дне которого оказалось выгравировано имя епископа из англо-саксонского королевства Нотумбрия.

Как сообщает ВВС, большинство предметов клада были награблены викингами в англо-саксонском королевстве Нотумбрия. Среди артефактов оказался изящный сосуд из горного хрусталя, который изначально представлял собой капитель миниатюрной хрустальной коринфской колонны времен поздней Римской империи. Через какое-то время его переделали во флакон и обернули золотой нитью.

А с помощью трехмерного рентгеновского изображения удалось прочитать надпись на латинском языке "Епископ Хигуальд сделал меня".

"Источники и записи того периода неполны, но из них мы точно знаем, что в ранней средневековой Нортумбрии было несколько духовных лиц с именем Хигуальд. Мы не знаем конкретно епископа Хигуальда, но наши списки нортумбрийских епископов неполны после 810 года. Соответственно, к сожалению, трудно быть более точным, но вполне может быть, что имя принадлежит не упомянутому в других источниках епископу Уитхорна или Хекхэма середины IX века", - сказал профессор Алекс Вульф из Университета Сент-Эндрюс.

Теперь ученые надеются установить тип жидкости, который находился во флаконе.

Справка "РГ"

Галлоуэйский клад был обнаружен в сентябре 2014 года археологом-любителем Дереком Макленнаном, а также священниками Дэвидом Бартоломью и Майком Смитом на участке земли Церкви Шотландии. В сосуде из серебряного сплава находилось более 100 предметов из золота, серебра, керамики и тканей. После крупной кампании по сбору средств Национальный музей Шотландии смог в 2017 году приобрести клад за 1,98 миллиона фунтов стерлингов.