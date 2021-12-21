Новости

В Шотландии на флаконе из клада викингов обнаружили имя епископа Нотумбрии 05:27
Телеканал ABC сообщил о первой смерти от "омикрон"-штамма в США 05:17
Антонов: Число жертв "точечных" атак армии США наводит ужас 05:08
Байден контактировал с заболевшим COVID-19 сотрудником Белого дома 04:30
В Приморье БПК «Николай Вилков» выгрузил морпехов на мысе Клерка 04:19
Трудовым мигрантам в России будут выдавать патенты в виде карты с чипом 04:10
Эксперты рассказали о влиянии погоды на газовый кризис в Европе 03:53
Иммунолог назвал самые главные симптомы при заражении "омикроном" 03:07
"Омикрон" стал самым распространенным штаммом в США 02:27
Глава ВОЗ заявил об усугубляющейся в мире проблеме нехватки медработников 01:16
Пушков оценил заявление США о готовности к контактам через Совет Россия-НАТО 00:44
Взносы в садовых товариществах будут рассчитываться по понятным формулам 00:38
Захвативший в Париже двух заложников мужчина отпустил одну женщину 00:32
В России появился ГОСТ о массовых захоронениях 00:16
Трамп рассказал о сделанной ему бустерной прививке 20.12.2021
ВОЗ надеется на окончание пандемии в 2022 году 20.12.2021
СКА обыграл "Спартак" в матче чемпионата КХЛ 20.12.2021
Цены на газ в Европе закрепились выше 1700 долларов по итогам дня 20.12.2021
Путин наградил Розенбаума и Неелову 20.12.2021
В ВОЗ заявили об изменении ситуации с COVID-19 в России в лучшую сторону 20.12.2021
Саратовский суд оштрафовал экс-полицейского за майнинг в здании МВД 20.12.2021
Перекрестные полеты России и США к МКС начнутся осенью 2022 года 20.12.2021
Лжеэлектрики обманули свыше 200 пенсионеров в четырех регионах 20.12.2021
За сутки 20 военных вылечили от коронавируса 20.12.2021
Минздрав внес вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок 20.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
21.12.2021 05:27
Рубрика: В мире

В Шотландии на флаконе из клада викингов обнаружили имя епископа Нотумбрии

Текст: Николай Грищенко
Галлоуэйский клад насчитывает более 100 артефактов. Фото: wikipedia.org Галлоуэйский клад насчитывает более 100 артефактов. Фото: wikipedia.org
Галлоуэйский клад насчитывает более 100 артефактов. Фото: wikipedia.org

Сотрудники Национального музея Шотландии установили происхождение сокровищ из Галлоуэйского клада. Идентификация стала возможной благодаря реставрации резного флакона из горного хрусталя, на дне которого оказалось выгравировано имя епископа из англо-саксонского королевства Нотумбрия.

Фото: Юрий Мальцев/ПО "Миус-Фронт"
Фото: В Ростове нашли похищенный нацистами 1800-летний котел скифов

Как сообщает ВВС, большинство предметов клада были награблены викингами в англо-саксонском королевстве Нотумбрия. Среди артефактов оказался изящный сосуд из горного хрусталя, который изначально представлял собой капитель миниатюрной хрустальной коринфской колонны времен поздней Римской империи. Через какое-то время его переделали во флакон и обернули золотой нитью.

А с помощью трехмерного рентгеновского изображения удалось прочитать надпись на латинском языке "Епископ Хигуальд сделал меня".

"Источники и записи того периода неполны, но из них мы точно знаем, что в ранней средневековой Нортумбрии было несколько духовных лиц с именем Хигуальд. Мы не знаем конкретно епископа Хигуальда, но наши списки нортумбрийских епископов неполны после 810 года. Соответственно, к сожалению, трудно быть более точным, но вполне может быть, что имя принадлежит не упомянутому в других источниках епископу Уитхорна или Хекхэма середины IX века", - сказал профессор Алекс Вульф из Университета Сент-Эндрюс.

Теперь ученые надеются установить тип жидкости, который находился во флаконе.

Справка "РГ"

Галлоуэйский клад был обнаружен в сентябре 2014 года археологом-любителем Дереком Макленнаном, а также священниками Дэвидом Бартоломью и Майком Смитом на участке земли Церкви Шотландии. В сосуде из серебряного сплава находилось более 100 предметов из золота, серебра, керамики и тканей. После крупной кампании по сбору средств Национальный музей Шотландии смог в 2017 году приобрести клад за 1,98 миллиона фунтов стерлингов.

Наука В мире Европа Великобритания Общество Наука Общество История

Главное сегодня

Минздрав внес вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок
Песков назвал преждевременной оценку реакции США и НАТО на предложения по безопасности
Россия высылает двух германских дипломатов в ответ на аналогичный шаг ФРГ
Госдума определила дату рассмотрения проекта об отмене обязательного техосмотра
Глава ВОЗ: "Омикрон" распространяется гораздо быстрее других штаммов
Председатель кабмина Кыргызстана: Период затянувшихся политических реформ завершен
В США обнародовали новые материалы об убийстве Кеннеди