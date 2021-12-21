В Совфеде разработают программу по модернизации детских лагерей

Сенаторы в следующем году планируют работать над комплексной программой по модернизации детских лагерей. Об этом сообщила первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Забралова.

"Совет Федерации начал работу по созданию комплексной государственной программы по модернизации объектов детского отдыха. Перед нами стоит задача до конца февраля представить первые предложения председателю Совета Федерации по созданию такой комплексной программы поддержки", - сказала Забралова на пресс-конференции.

Программа детского кешбэка действовала с 25 мая по 31 августа. Родителям возмещали половину стоимости путевки в детские лагеря отдыха и оздоровления.

По оценке сенатора, в этом году были предприняты все меры, чтобы летний отдых был доступен для каждого и не ложился тяжелым финансовым бременем на родителей.

В Совфеде намерены предусмотреть преференции для инвесторов в этой сфере, чтобы развивать государственно-частное партнерство. По словам Забраловой, большая часть поправок готова.

Профильный комитет СФ планирует добиваться запрета на изменение целевого назначения земли под детскими лагерями и на их перепрофилирование. Такие изменения планируется внести в Градостроительный кодекс. Также будут внесены поправки в Водный кодекс, которые коснутся безопасности пребывания детей возле водоемов.