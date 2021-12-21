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21.12.2021 22:42
Рубрика: В мире

В США зафиксирован самый медленный рост населения за всю историю

Текст: Максим Макарычев

В США зафиксирован самый медленный рост населения за всю историю. Согласно данным национального Бюро переписи, в 2021 году население США выросло всего на 0,1 процента, что является самым медленным темпом с момента основания страны в 18 веке.

Фото: Getty Images
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Бюро переписи объяснило медленный рост населения пандемией COVID-19, хотя в Соединенных Штатах уже несколько лет наблюдается низкий уровень рождаемости. Низкий прирост населения в последние годы также объясняется экспертами одновременным повышением уровня смертности стареющего населения США и снижением показателей рождаемости и миграции, уточняет издание Politico. Кроме того, социологические исследования показали, что чистая миграция из Пуэрто-Рико и зарубежных стран в Соединенные Штаты значительно снизилась во время пандемии.

По данным Бюро переписи населения, 2021 год станет первым с 1937 года, когда население выросло менее чем на один миллион человек, а также годом с наименьшим количеством людей, добавленных к населению с 1900 года. Подобные низкие уровни были отмечены только в 1918 и 1919 годах из-за эпидемии испанского гриппа и Первой мировой войны.

Больше всего увеличил численность своего населения в 2021 году штат Айдахо - на 2,9 процента. Наибольшее сокращение численности населения произошло в Вашингтоне, округ Колумбия, и Нью-Йорке, которое уменьшилось на 2,9 процента и 1,6 процента соответственно.

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