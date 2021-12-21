Власти ФРГ запретили зрителям посещать футбольные матчи из-за "омикрона"

Отныне в ФРГ межрегиональные крупные мероприятия, в том числе футбольные матчи, будут проводиться без присутствия зрителей на трибунах. Как заявил на пресс-конференции канцлер страны Олаф Шольц, всему виной распространение штамма "омикрон".

"Межрегиональные крупные мероприятия больше не смогут проходить в присутствии публики. Это касается в особенности футбольных матчей", - сказал он по итогам совещания с главами регионов ФРГ.

Кроме того, буду закрыты ночные клубы. Также в одном помещении теперь разрешено собираться в составе максимум 10 человек. Детей до 14 лет это не касается.