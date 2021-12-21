Вводятся штрафы за создание препятствий для отключения газа должникам

В России вводятся штрафы за необеспечение доступа к газовому оборудованию представителям поставщика или газораспределительной организации для частичного или полного ограничения поставок газа. Соответствующий закон подписал президент.

Штрафы вводятся для должностных и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, если они будут препятствовать работам по ограничению подачи газа, при несоблюдении потребителем условий договоров поставки при сохранении обстоятельств, послуживших основанием для введения такого ограничения. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей предусматривается штраф от 10 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Ранее штрафы были предусмотрены только для потребителей нарушивших уже введенные в отношении них ограничения потребления газа.