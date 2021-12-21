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Рубрика: Экономика

Зеленая волна

Компания разрабатывает водородные технологии
Текст: Михаил Курбатов
Российская газета - Спецвыпуск № 290(8641)
Водородные технологии вызывают интерес во всем мире.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Он связан с новым энергетическим переходом, предлагающим покончить с зависимостью от углеводородов и использовать экологически чистые источники энергии. В планах Евросоюза - ввести углеродный налог на продукцию, производимую с большими выбросами парниковых газов.

Фото: iStock
Энергомаш перешел к освоению инновационных технологий

Поскольку курс на декарбонизацию уже завоевывает весь мир, компания ERSO приняла логичное стратегическое решение - в этом процессе нужно участвовать. Он может стать очень выгодным направлением, особенно учитывая, что водородные технологии только начинают развиваться. По прогнозу минэнерго, к 2050 году экспорт водорода может приносить России до 100 миллиардов долларов ежегодно. Это будет целая отрасль с разными видами деятельности.

"Совет директоров поставил задачу - работать на всех этапах водородной энергетики, начиная от анализа рынка и далее переходя к производству оборудования для получения водорода, производству самого водорода, его транспортировке, сбыту и хранению", - отметил директор по спецпроектам ERSO Константин Сорокин.

Компания уже участвует в подготовке нормативной базы для управления новой отраслью и рынком, которую готовят сразу несколько межведомственных рабочих групп. Она будет регулировать правила и объемы продаж водорода, его качество и сертификацию, внутренние цены и экспортные квоты. Также ERSO планирует создать сеть RnD-центров, которые будут разрабатывать водородные технологии.

Идет подготовка и к первым проектам. "Вместе с предприятием "Тяжмаш" и Агентством привлечения инвестиций Хабаровского края мы начинаем развивать проект строительства Тугурской приливной электростанции, расположенной в одноименном заливе Охотского моря, - рассказал Константин Сорокин. - Вырабатываемая ПЭС электроэнергия пойдет на производство водорода из воды методом электролиза. Это так называемый "зеленый" водород, полученный без выбросов углекислого газа. Его рассчитывают поставлять в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Для производства водорода планируется использовать технологии южнокорейских компаний Hyundai Heavy Industries и Hyosung. У ERSO подписаны с ними стратегические соглашения".

У ERSO есть все необходимое для успешной работы в новой отрасли - мощности, научный потенциал, управленческая команда и инвестподдержка

По словам председателя совета директоров электроэнергетической компании LAE по спецпроектам, у компании ERSO есть все необходимое для успешной работы в новой отрасли - серьезный научный потенциал, опытная управленческая команда, инвестиционная поддержка и собственные производственные мощности.

Водород можно использовать для производства электроэнергии с помощью газовых турбин или топливных элементов, а также для наземного транспорта, если перевести его на водородные двигатели. Кстати, транспортное средство на водороде будет работать бесшумно и заведется в любой мороз, а его заправка займет всего несколько минут. Ну и, конечно, машины на водороде не загрязняют воздух.

Экономика Отрасли Энергетика

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