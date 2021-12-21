Володин назвал главные вызовы-2022

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в разговоре с журналистами рассказал, какие основные вызовы, по его мнению, стоят перед страной в наступающем году.

"Конечно, главный вызов 2022 года - коронавирус, который пока никуда не делся, - считает он. - Надо думать, как в условиях пандемии продолжать жить".

Он добавил, что этот вызов по-прежнему будет стоять не только перед нашей страной, но и перед всем миром.

"На международном уровне вызовов предостаточно", - продолжил Володин, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, главная задача депутатов Госдумы в этих условиях - законодательно закрепить те решения, которые принимает глава государства.

"Внешняя политика у нас достаточно эффективна. Если бы такая была во времена СССР, многих проблем удалось бы избежать", - уверен спикер.

Главный внутренний вызов, по его оценке, бедность. "Это то, что нам необходимо преодолеть", - напомнил спикер.