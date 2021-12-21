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21.12.2021 23:20
Рубрика: Общество

ВОЗ призывает пересмотреть планы на праздники

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 290(8641)
По мере распространения нового штамма коронавируса "омикрон" по миру становится ясно, что расслабляться и успокаиваться рано: в США зафиксировали первый смертельный случай, а ВОЗ призвала пересмотреть планы на праздники, сократить поездки и контакты.

Выступая на брифинге в Женеве, глава Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новый вариант "омикрон" стремительно разлетается по миру, намного быстрее предшествующих штаммов, включая и "дельту", и заражает привитых и переболевших людей. В связи с этим ВОЗ призвала людей по возможности пересмотреть свои планы на предстоящие праздники, ограничив перемещения и контакты, чтобы защититься от заражения "омикроном".

Фото: РИА Новости
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"В настоящее время есть устойчивые подтверждения того, что "омикрон" распространяется значительно быстрее варианта "дельта", и привитые или переболевшие люди с высокой долей вероятности могут вновь заразиться, - уточнил глава ВОЗ. - Отмена мероприятия лучше, чем потеря жизни. Безопаснее отложить празднование, сделать это поз-же, чем сейчас отпраздновать и потом горевать".

В ВОЗ также сообщили, что "омикрон" по-прежнему классифицируется как вирус, вызывающий опасения. В целом же, по данным Всемирной организации, количество смертей от COVID-19 в этом году превысило число смертей в 2020 году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.

До сих пор большинство данных говорили о том, что "омикрон" может оказаться мягче "дельты", вызывая более легкое течение COVID-19. Однако окончательные выводы об этом делать преждевременно: в США в понедельник зафиксирован первый смертельный исход у зараженного этим вариантом - это был 50-летний мужчина, житель Техаса.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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