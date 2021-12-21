Взносы в садовых товариществах будут рассчитываться по понятным формулам

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, обязывающий руководителей садовых и огороднических товариществ объяснять владельцам участков правила расчета взносов. Это можно сделать простыми формулами или пояснить текстом.

Соответствующие правки предлагается внести в закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд". "Для удобства граждан, ведущих садоводство и огородничество, предлагается конкретизировать положения федерального закона, указав, что правила расчета взносов должны быть приведены в виде формулы и (или) текстового описания, - говорится в пояснительной записке. - Это обеспечит более простое восприятие этих правил, повысит гарантии прав граждан при возможном оспаривании в суде решений общего собрания об установлении размера взносов".

Также проект предусматривает дистанционные собрания и заочное голосование через портал Госуслуг. "В целях обеспечения кворума общего собрания членов товарищества законопроектом также предусматривается возможность проведения очного голосования в форме совместного дистанционного участия, - говорится в пояснительной записке. - Следует отметить, что возможность проведения очного голосования в подобной форме в настоящее время предусмотрена законодательством, регулирующим деятельность акционерных обществ. При этом в целях обеспечения учета и идентификации голосов участников общего собрания членов товарищества при формировании итогового решения законопроектом устанавливаются основные условия проведения такого голосования, закрепив за товариществом право самостоятельно выбирать электронные или иные технические средства, посредством которых будет осуществляться голосование, а также устанавливать порядок принятия решений общего собрания членов товарищества с применением указанных средств".

В целях обеспечения кворума законопроектом упрощена процедура принятия решений общим собранием членов товарищества в очно-заочной форме: исключена необходимость дважды проводить процедуру очного обсуждения вопросов по одним и тем же вопросам.