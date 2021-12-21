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Xiaomi, подвинься. В Россию пришел мощный смартфон дешевле 18 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
21.12.2021,  
15:15
Фото: Infinix Фото: Infinix
Фото: Infinix

Компания Infinix начала продажи в России смартфона Note 11, оснащенного 6,7-дюймовым экраном FullHD+ и процессором среднего уровня MediaTek G88.

Аппарат оборудован основной камерой на 50 Мп с дополнительным портретным модулем. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп и также поддерживает портретный режим.

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Одной из особенностей новинки является возможность вывода изображения на телевизоры, ноутбуки и другие смартфоны без необходимости использовать кабели благодаря технологии Insync. Также она позволяет использовать смартфон как пульт дистанционного управления.

Infinix Note 11 имеет 6/128 Гб памяти, батарею на 5000 мАч с быстрой зарядкой (33 Вт), а также модуль NFC для бесконтактных платежей. На старте продаж - до 17 января - стоимость девайса составит 16990 рублей.

Новый смартфон составит конкуренцию бюджетному Redmi 10, который работает на таком же процессоре, оборудован таким же объемом памяти. Он продается по цене от 18 тысяч рублей и имеет частоту обновления дисплея 90 Гц.

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