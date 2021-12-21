За сутки в России подтверждено 27 743 случая COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 27 743 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни.

Распределение по субъектам такое Москва - 2755

Санкт-Петербург - 1984

Московская область - 1452

Красноярский край - 677

Нижегородская область - 667

Пермский край - 652

Ростовская область - 646

Свердловская область - 629

Краснодарский край - 613

Челябинская область - 610

Самарская область - 609

Иркутская область - 595

Омская область - 549

Воронежская область - 521

Алтайский край - 506

Республика Башкортостан - 496

Хабаровский край - 482

Ставропольский край - 460

Приморский край - 456

Новосибирская область - 385

Волгоградская область - 371

Ленинградская область - 354

Кемеровская область - 353

Саратовская область - 350

Тверская область - 334

Липецкая область - 332

Вологодская область - 332

Пензенская область - 322

Архангельская область - 305

Ульяновская область - 304

Тюменская область - 302

Белгородская область - 297

Владимирская область - 291

Забайкальский край - 289

Ярославская область - 269

Амурская область - 260

Республика Коми - 235

Астраханская область - 235

Кировская область - 235

Республика Бурятия - 231

Тульская область - 231

Орловская область - 229

Смоленская область - 227

Брянская область - 225

Оренбургская область - 214

Тамбовская область - 210

Ханты-Мансийский автономный округ - 201

Республика Крым - 201

Калужская область - 197

Ивановская область - 196

Томская область - 195

Рязанская область - 195

Новгородская область - 185

Республика Карелия - 183

Республика Саха (Якутия) - 183

Калининградская область - 178

Курская область - 175

Псковская область - 171

Курганская область - 171

Мурманская область - 168

Республика Дагестан - 154

Сахалинская область - 151

Костромская область - 144

Республика Хакасия - 131

Республика Мордовия - 122

Республика Чувашия - 120

Севастополь - 115

Ямало-Ненецкий автономный округ - 114

Республика Татарстан - 108

Республика Марий Эл - 106

Удмуртская Республика - 105

Республика Адыгея - 99

Кабардино-Балкарская Республика - 96

Республика Ингушетия - 82

Республика Северная Осетия-Алания - 76

Чеченская Республика - 75

Карачаево-Черкесская Республика - 67

Камчатский край - 52

Еврейская автономная область - 34

Республика Алтай - 34

Магаданская область - 33

Республика Калмыкия - 17

Республика Тыва - 17

Ненецкий автономный округ - 8

Чукотский автономный округ - 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 267 719 случаев (+0,25%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Чукотский автономный округ 0,03%

2. Республика Калмыкия 0,04%

3. Республика Алтай 0,05% За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 40 219 человек Московская область - 3342

Москва - 3155

Санкт-Петербург - 2302

Воронежская область - 1112

Алтайский край - 1035

Челябинская область - 1022

Самарская область - 1006

Омская область - 987

Ростовская область - 971

Нижегородская область - 927

Иркутская область - 864

Краснодарский край - 790

Пермский край - 781

Тюменская область - 761

Ставропольский край - 699

Орловская область - 643

Волгоградская область - 638

Красноярский край - 635

Белгородская область - 619

Новгородская область - 595

Пензенская область - 583

Ярославская область - 582

Курская область - 579

Саратовская область - 569

Курганская область - 561

Костромская область - 558

Ленинградская область - 538

Смоленская область - 527

Хабаровский край - 495

Республика Башкортостан - 489

Липецкая область - 482

Владимирская область - 474

Псковская область - 466

Свердловская область - 458

Ивановская область - 435

Амурская область - 401

Забайкальский край - 380

Вологодская область - 378

Оренбургская область - 361

Новосибирская область - 360

Томская область - 359

Рязанская область - 346

Республика Хакасия - 340

Астраханская область - 338

Республика Коми - 336

Брянская область - 321

Архангельская область - 302

Тверская область - 288

Республика Бурятия - 282

Кемеровская область - 268

Республика Марий Эл - 264

Мурманская область - 240

Калининградская область - 220

Республика Карелия - 213

Тульская область - 210

Республика Крым - 201

Ханты-Мансийский автономный округ - 191

Кировская область - 189

Ямало-Ненецкий автономный округ - 189

Республика Северная Осетия - Алания - 176

Сахалинская область - 173

Республика Татарстан - 167

Удмуртская Республика - 164

Республика Мордовия - 160

Севастополь - 156

Приморский край - 147

Республика Тыва - 146

Тамбовская область - 136

Калужская область - 121

Республика Дагестан - 110

Республика Саха (Якутия) - 109

Карачаево-Черкесская Республика - 94

Еврейская автономная область - 94

Республика Ингушетия - 89

Ульяновская область - 82

Республика Чувашия - 77

Кабардино-Балкарская Республика - 67

Чеченская Республика - 66

Республика Адыгея - 58

Камчатский край - 53

Магаданская область - 35

Республика Алтай - 34

Республика Калмыкия - 29

Ненецкий автономный округ - 14

Чукотский автономный округ - 5 За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 055 199. За последние сутки подтверждено 1 027 смертей Москва - 80

Санкт-Петербург - 66

Московская область - 50

Красноярский край - 38

Воронежская область - 35

Ростовская область - 35

Свердловская область - 32

Ставропольский край - 30

Алтайский край - 29

Челябинская область - 28

Республика Крым - 25

Волгоградская область - 25

Нижегородская область - 23

Иркутская область - 23

Рязанская область - 22

Краснодарский край - 22

Пермский край - 22

Республика Башкортостан - 21

Брянская область - 20

Самарская область - 20

Республика Чувашия - 18

Ивановская область - 15

Тюменская область - 15

Республика Хакасия - 15

Новосибирская область - 15

Липецкая область - 13

Тульская область - 13

Пензенская область - 13

Ярославская область - 12

Тверская область - 11

Саратовская область - 11

Ульяновская область - 11

Вологодская область - 10

Омская область - 10

Республика Коми - 9

Оренбургская область - 9

Забайкальский край - 9

Курская область - 8

Смоленская область - 8

Астраханская область - 8

Республика Дагестан - 8

Ханты-Мансийский автономный округ - 8

Белгородская область - 7

Тамбовская область - 7

Мурманская область - 7

Республика Татарстан - 7

Калужская область - 6

Орловская область - 6

Удмуртская Республика - 6

Хабаровский край - 6

Владимирская область - 5

Ленинградская область - 5

Псковская область - 5

Республика Северная Осетия - Алания - 5

Костромская область - 4

Республика Карелия - 4

Севастополь - 4

Кабардино-Балкарская Республика - 4

Республика Мордовия - 4

Ямало-Ненецкий автономный округ - 4

Кемеровская область - 4

Республика Саха (Якутия) - 4

Приморский край - 4

Калининградская область - 3

Чеченская Республика - 3

Республика Адыгея - 2

Республика Ингушетия - 2

Республика Марий Эл - 2

Кировская область - 2

Республика Бурятия - 2

Сахалинская область - 2

Новгородская область - 1

Республика Калмыкия - 1

Курганская область - 1

Республика Алтай - 1

Магаданская область - 1

Еврейская автономная область - 1 За весь период по России умерло 299 249 человек. Собянин: Большинство взрослых москвичей привились от коронавируса