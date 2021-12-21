За сутки в России подтверждено 27 743 случая COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 27 743 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни.
Распределение по субъектам такое
- Москва - 2755
- Санкт-Петербург - 1984
- Московская область - 1452
- Красноярский край - 677
- Нижегородская область - 667
- Пермский край - 652
- Ростовская область - 646
- Свердловская область - 629
- Краснодарский край - 613
- Челябинская область - 610
- Самарская область - 609
- Иркутская область - 595
- Омская область - 549
- Воронежская область - 521
- Алтайский край - 506
- Республика Башкортостан - 496
- Хабаровский край - 482
- Ставропольский край - 460
- Приморский край - 456
- Новосибирская область - 385
- Волгоградская область - 371
- Ленинградская область - 354
- Кемеровская область - 353
- Саратовская область - 350
- Тверская область - 334
- Липецкая область - 332
- Вологодская область - 332
- Пензенская область - 322
- Архангельская область - 305
- Ульяновская область - 304
- Тюменская область - 302
- Белгородская область - 297
- Владимирская область - 291
- Забайкальский край - 289
- Ярославская область - 269
- Амурская область - 260
- Республика Коми - 235
- Астраханская область - 235
- Кировская область - 235
- Республика Бурятия - 231
- Тульская область - 231
- Орловская область - 229
- Смоленская область - 227
- Брянская область - 225
- Оренбургская область - 214
- Тамбовская область - 210
- Ханты-Мансийский автономный округ - 201
- Республика Крым - 201
- Калужская область - 197
- Ивановская область - 196
- Томская область - 195
- Рязанская область - 195
- Новгородская область - 185
- Республика Карелия - 183
- Республика Саха (Якутия) - 183
- Калининградская область - 178
- Курская область - 175
- Псковская область - 171
- Курганская область - 171
- Мурманская область - 168
- Республика Дагестан - 154
- Сахалинская область - 151
- Костромская область - 144
- Республика Хакасия - 131
- Республика Мордовия - 122
- Республика Чувашия - 120
- Севастополь - 115
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 114
- Республика Татарстан - 108
- Республика Марий Эл - 106
- Удмуртская Республика - 105
- Республика Адыгея - 99
- Кабардино-Балкарская Республика - 96
- Республика Ингушетия - 82
- Республика Северная Осетия-Алания - 76
- Чеченская Республика - 75
- Карачаево-Черкесская Республика - 67
- Камчатский край - 52
- Еврейская автономная область - 34
- Республика Алтай - 34
- Магаданская область - 33
- Республика Калмыкия - 17
- Республика Тыва - 17
- Ненецкий автономный округ - 8
- Чукотский автономный округ - 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 267 719 случаев (+0,25%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чукотский автономный округ 0,03%
- 2. Республика Калмыкия 0,04%
- 3. Республика Алтай 0,05%
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 40 219 человек
- Московская область - 3342
- Москва - 3155
- Санкт-Петербург - 2302
- Воронежская область - 1112
- Алтайский край - 1035
- Челябинская область - 1022
- Самарская область - 1006
- Омская область - 987
- Ростовская область - 971
- Нижегородская область - 927
- Иркутская область - 864
- Краснодарский край - 790
- Пермский край - 781
- Тюменская область - 761
- Ставропольский край - 699
- Орловская область - 643
- Волгоградская область - 638
- Красноярский край - 635
- Белгородская область - 619
- Новгородская область - 595
- Пензенская область - 583
- Ярославская область - 582
- Курская область - 579
- Саратовская область - 569
- Курганская область - 561
- Костромская область - 558
- Ленинградская область - 538
- Смоленская область - 527
- Хабаровский край - 495
- Республика Башкортостан - 489
- Липецкая область - 482
- Владимирская область - 474
- Псковская область - 466
- Свердловская область - 458
- Ивановская область - 435
- Амурская область - 401
- Забайкальский край - 380
- Вологодская область - 378
- Оренбургская область - 361
- Новосибирская область - 360
- Томская область - 359
- Рязанская область - 346
- Республика Хакасия - 340
- Астраханская область - 338
- Республика Коми - 336
- Брянская область - 321
- Архангельская область - 302
- Тверская область - 288
- Республика Бурятия - 282
- Кемеровская область - 268
- Республика Марий Эл - 264
- Мурманская область - 240
- Калининградская область - 220
- Республика Карелия - 213
- Тульская область - 210
- Республика Крым - 201
- Ханты-Мансийский автономный округ - 191
- Кировская область - 189
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 189
- Республика Северная Осетия - Алания - 176
- Сахалинская область - 173
- Республика Татарстан - 167
- Удмуртская Республика - 164
- Республика Мордовия - 160
- Севастополь - 156
- Приморский край - 147
- Республика Тыва - 146
- Тамбовская область - 136
- Калужская область - 121
- Республика Дагестан - 110
- Республика Саха (Якутия) - 109
- Карачаево-Черкесская Республика - 94
- Еврейская автономная область - 94
- Республика Ингушетия - 89
- Ульяновская область - 82
- Республика Чувашия - 77
- Кабардино-Балкарская Республика - 67
- Чеченская Республика - 66
- Республика Адыгея - 58
- Камчатский край - 53
- Магаданская область - 35
- Республика Алтай - 34
- Республика Калмыкия - 29
- Ненецкий автономный округ - 14
- Чукотский автономный округ - 5
За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 055 199.
За последние сутки подтверждено 1 027 смертей
- Москва - 80
- Санкт-Петербург - 66
- Московская область - 50
- Красноярский край - 38
- Воронежская область - 35
- Ростовская область - 35
- Свердловская область - 32
- Ставропольский край - 30
- Алтайский край - 29
- Челябинская область - 28
- Республика Крым - 25
- Волгоградская область - 25
- Нижегородская область - 23
- Иркутская область - 23
- Рязанская область - 22
- Краснодарский край - 22
- Пермский край - 22
- Республика Башкортостан - 21
- Брянская область - 20
- Самарская область - 20
- Республика Чувашия - 18
- Ивановская область - 15
- Тюменская область - 15
- Республика Хакасия - 15
- Новосибирская область - 15
- Липецкая область - 13
- Тульская область - 13
- Пензенская область - 13
- Ярославская область - 12
- Тверская область - 11
- Саратовская область - 11
- Ульяновская область - 11
- Вологодская область - 10
- Омская область - 10
- Республика Коми - 9
- Оренбургская область - 9
- Забайкальский край - 9
- Курская область - 8
- Смоленская область - 8
- Астраханская область - 8
- Республика Дагестан - 8
- Ханты-Мансийский автономный округ - 8
- Белгородская область - 7
- Тамбовская область - 7
- Мурманская область - 7
- Республика Татарстан - 7
- Калужская область - 6
- Орловская область - 6
- Удмуртская Республика - 6
- Хабаровский край - 6
- Владимирская область - 5
- Ленинградская область - 5
- Псковская область - 5
- Республика Северная Осетия - Алания - 5
- Костромская область - 4
- Республика Карелия - 4
- Севастополь - 4
- Кабардино-Балкарская Республика - 4
- Республика Мордовия - 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 4
- Кемеровская область - 4
- Республика Саха (Якутия) - 4
- Приморский край - 4
- Калининградская область - 3
- Чеченская Республика - 3
- Республика Адыгея - 2
- Республика Ингушетия - 2
- Республика Марий Эл - 2
- Кировская область - 2
- Республика Бурятия - 2
- Сахалинская область - 2
- Новгородская область - 1
- Республика Калмыкия - 1
- Курганская область - 1
- Республика Алтай - 1
- Магаданская область - 1
- Еврейская автономная область - 1
За весь период по России умерло 299 249 человек.