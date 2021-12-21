За сутки в России подтверждено 27 743 случая COVID-19 в 85 регионах

Новости

Транзит газа в Германию по трубопроводу "Ямал - Европа" приостановился 11:55
Глава делегации РФ: Поддержка КНР предложений по гарантиям безопасности ощутима 11:51
Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в Париже 11:49
Минздрав Беларуси разрешил вакцинацию детей против COVID-19 11:46
"Панцири" сбили более 40 турецких беспилотников в Сирии 11:45
Минздрав подсчитал количество заболевших штаммом "омикрон" в России 11:38
Какие новогодние украшения можно купить на фестивале "Путешествие в Рождество" 11:37
Банки предупредили россиян о новом виде телефонного мошенничества 11:35
Счетная палата разработала курс русского языка для чиновников 11:29
Правительство продлило эксперимент по приему обращений через госуслуги 11:21
В Пенсионном фонде напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет 11:14
Видео: В Воронеже снегокат разогнали до 90 км/ч 10:58
В Москве в массовую аварию попали девять автомобилей 10:50
Начался ремонт легендарной подводной лодки К-3 10:50
В РФ создали первую в мире бикалиберную снайперскую винтовку 10:41
Картину Ван Гога "Красные виноградники" покажут в ГМИИ после реставрации 10:37
Андрей Бочкарев: Проекты БКЛ и ГЭС-2 примут участие в международном конкурсе MIPIM Awards-2022 10:33
В столице откроется новый международный автовокзал 10:30
Цена газа в Европе превысила 1800 долларов впервые с октября 10:29
Ликсутов: Москва выйдет в лидеры по количеству международных автовокзалов 10:28
В 53 года от COVID умер певец Карлос Марин 10:22
Мишустин выделил регионам средства на строительство новых школ 10:18
Ликсутов: Рейсы с автостанций "Орехово" и "Варшавская" переведут на новый автовокзал 10:13
Бирюков: Более тысячи новогодних елей установили в Москве 10:08
Грузопоставки в Калининград осложнились из-за очередей на границах с ЕС 09:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
21.12.2021 11:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 27 743 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России выявлено 27 743 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни.
Распределение по субъектам такое
  • Москва - 2755
  • Санкт-Петербург - 1984
  • Московская область - 1452
  • Красноярский край - 677
  • Нижегородская область - 667
  • Пермский край - 652
  • Ростовская область - 646
  • Свердловская область - 629
  • Краснодарский край - 613
  • Челябинская область - 610
  • Самарская область - 609
  • Иркутская область - 595
  • Омская область - 549
  • Воронежская область - 521
  • Алтайский край - 506
  • Республика Башкортостан - 496
  • Хабаровский край - 482
  • Ставропольский край - 460
  • Приморский край - 456
  • Новосибирская область - 385
  • Волгоградская область - 371
  • Ленинградская область - 354
  • Кемеровская область - 353
  • Саратовская область - 350
  • Тверская область - 334
  • Липецкая область - 332
  • Вологодская область - 332
  • Пензенская область - 322
  • Архангельская область - 305
  • Ульяновская область - 304
  • Тюменская область - 302
  • Белгородская область - 297
  • Владимирская область - 291
  • Забайкальский край - 289
  • Ярославская область - 269
  • Амурская область - 260
  • Республика Коми - 235
  • Астраханская область - 235
  • Кировская область - 235
  • Республика Бурятия - 231
  • Тульская область - 231
  • Орловская область - 229
  • Смоленская область - 227
  • Брянская область - 225
  • Оренбургская область - 214
  • Тамбовская область - 210
  • Ханты-Мансийский автономный округ - 201
  • Республика Крым - 201
  • Калужская область - 197
  • Ивановская область - 196
  • Томская область - 195
  • Рязанская область - 195
  • Новгородская область - 185
  • Республика Карелия - 183
  • Республика Саха (Якутия) - 183
  • Калининградская область - 178
  • Курская область - 175
  • Псковская область - 171
  • Курганская область - 171
  • Мурманская область - 168
  • Республика Дагестан - 154
  • Сахалинская область - 151
  • Костромская область - 144
  • Республика Хакасия - 131
  • Республика Мордовия - 122
  • Республика Чувашия - 120
  • Севастополь - 115
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 114
  • Республика Татарстан - 108
  • Республика Марий Эл - 106
  • Удмуртская Республика - 105
  • Республика Адыгея - 99
  • Кабардино-Балкарская Республика - 96
  • Республика Ингушетия - 82
  • Республика Северная Осетия-Алания - 76
  • Чеченская Республика - 75
  • Карачаево-Черкесская Республика - 67
  • Камчатский край - 52
  • Еврейская автономная область - 34
  • Республика Алтай - 34
  • Магаданская область - 33
  • Республика Калмыкия - 17
  • Республика Тыва - 17
  • Ненецкий автономный округ - 8
  • Чукотский автономный округ - 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 267 719 случаев (+0,25%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Чукотский автономный округ 0,03%
  • 2. Республика Калмыкия 0,04%
  • 3. Республика Алтай 0,05%
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 40 219 человек
  • Московская область - 3342
  • Москва - 3155
  • Санкт-Петербург - 2302
  • Воронежская область - 1112
  • Алтайский край - 1035
  • Челябинская область - 1022
  • Самарская область - 1006
  • Омская область - 987
  • Ростовская область - 971
  • Нижегородская область - 927
  • Иркутская область - 864
  • Краснодарский край - 790
  • Пермский край - 781
  • Тюменская область - 761
  • Ставропольский край - 699
  • Орловская область - 643
  • Волгоградская область - 638
  • Красноярский край - 635
  • Белгородская область - 619
  • Новгородская область - 595
  • Пензенская область - 583
  • Ярославская область - 582
  • Курская область - 579
  • Саратовская область - 569
  • Курганская область - 561
  • Костромская область - 558
  • Ленинградская область - 538
  • Смоленская область - 527
  • Хабаровский край - 495
  • Республика Башкортостан - 489
  • Липецкая область - 482
  • Владимирская область - 474
  • Псковская область - 466
  • Свердловская область - 458
  • Ивановская область - 435
  • Амурская область - 401
  • Забайкальский край - 380
  • Вологодская область - 378
  • Оренбургская область - 361
  • Новосибирская область - 360
  • Томская область - 359
  • Рязанская область - 346
  • Республика Хакасия - 340
  • Астраханская область - 338
  • Республика Коми - 336
  • Брянская область - 321
  • Архангельская область - 302
  • Тверская область - 288
  • Республика Бурятия - 282
  • Кемеровская область - 268
  • Республика Марий Эл - 264
  • Мурманская область - 240
  • Калининградская область - 220
  • Республика Карелия - 213
  • Тульская область - 210
  • Республика Крым - 201
  • Ханты-Мансийский автономный округ - 191
  • Кировская область - 189
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 189
  • Республика Северная Осетия - Алания - 176
  • Сахалинская область - 173
  • Республика Татарстан - 167
  • Удмуртская Республика - 164
  • Республика Мордовия - 160
  • Севастополь - 156
  • Приморский край - 147
  • Республика Тыва - 146
  • Тамбовская область - 136
  • Калужская область - 121
  • Республика Дагестан - 110
  • Республика Саха (Якутия) - 109
  • Карачаево-Черкесская Республика - 94
  • Еврейская автономная область - 94
  • Республика Ингушетия - 89
  • Ульяновская область - 82
  • Республика Чувашия - 77
  • Кабардино-Балкарская Республика - 67
  • Чеченская Республика - 66
  • Республика Адыгея - 58
  • Камчатский край - 53
  • Магаданская область - 35
  • Республика Алтай - 34
  • Республика Калмыкия - 29
  • Ненецкий автономный округ - 14
  • Чукотский автономный округ - 5

За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 055 199.

За последние сутки подтверждено 1 027 смертей
  • Москва - 80
  • Санкт-Петербург - 66
  • Московская область - 50
  • Красноярский край - 38
  • Воронежская область - 35
  • Ростовская область - 35
  • Свердловская область - 32
  • Ставропольский край - 30
  • Алтайский край - 29
  • Челябинская область - 28
  • Республика Крым - 25
  • Волгоградская область - 25
  • Нижегородская область - 23
  • Иркутская область - 23
  • Рязанская область - 22
  • Краснодарский край - 22
  • Пермский край - 22
  • Республика Башкортостан - 21
  • Брянская область - 20
  • Самарская область - 20
  • Республика Чувашия - 18
  • Ивановская область - 15
  • Тюменская область - 15
  • Республика Хакасия - 15
  • Новосибирская область - 15
  • Липецкая область - 13
  • Тульская область - 13
  • Пензенская область - 13
  • Ярославская область - 12
  • Тверская область - 11
  • Саратовская область - 11
  • Ульяновская область - 11
  • Вологодская область - 10
  • Омская область - 10
  • Республика Коми - 9
  • Оренбургская область - 9
  • Забайкальский край - 9
  • Курская область - 8
  • Смоленская область - 8
  • Астраханская область - 8
  • Республика Дагестан - 8
  • Ханты-Мансийский автономный округ - 8
  • Белгородская область - 7
  • Тамбовская область - 7
  • Мурманская область - 7
  • Республика Татарстан - 7
  • Калужская область - 6
  • Орловская область - 6
  • Удмуртская Республика - 6
  • Хабаровский край - 6
  • Владимирская область - 5
  • Ленинградская область - 5
  • Псковская область - 5
  • Республика Северная Осетия - Алания - 5
  • Костромская область - 4
  • Республика Карелия - 4
  • Севастополь - 4
  • Кабардино-Балкарская Республика - 4
  • Республика Мордовия - 4
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 4
  • Кемеровская область - 4
  • Республика Саха (Якутия) - 4
  • Приморский край - 4
  • Калининградская область - 3
  • Чеченская Республика - 3
  • Республика Адыгея - 2
  • Республика Ингушетия - 2
  • Республика Марий Эл - 2
  • Кировская область - 2
  • Республика Бурятия - 2
  • Сахалинская область - 2
  • Новгородская область - 1
  • Республика Калмыкия - 1
  • Курганская область - 1
  • Республика Алтай - 1
  • Магаданская область - 1
  • Еврейская автономная область - 1

За весь период по России умерло 299 249 человек.

Собянин: Большинство взрослых москвичей привились от коронавируса
В регионах Общество Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Глава делегации РФ: Москва не допустит размещения НАТО на Украине и в Грузии
Цена газа в Европе превысила 1800 долларов впервые с октября
Роспотребнадзор опубликовал фотографии зараженных "омикроном" клеток
Глава Минцифры заявил о готовности указа об электронных паспортах
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев попал в ДТП
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год