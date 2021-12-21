Захарова прокомментировала слова Зеленского о вступлении Украины в НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что для вступления его страны в НАТО и ЕС нужно избавиться от нескольких выражений. Таких, как "не дай Бог", "это не для нас", "это невозможно"​​​.

"И это он еще не открыл своим гражданам главную тайну: если колеса выкрасить в красный цвет, машина едет быстрее", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Зеленский заявил, что Украина в 2022 году хочет получить четкую по времени перспективу членства в НАТО.